أفضل 5 برامج رسم على شاشة ويندوز 10

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سنقدم لكم اليوم برامج رسم على شاشة ويندوز 10 لتساعدك هذه البرامج برسم أي شيء او شكل ترغب فيه على شاشة ويندوز 10 الخاص بك .

هذه الطريقة سهلة ومعتمدة ويمكنك تجربتها بسهولة مع أي جهاز يعمل بنظام ويندوز 10 بكل سهولة كما قلنا .

فكرة عمل هذه البرامج انها تقوم بوضع طبقة شفافة فوق الشاشة الخاصة بك وتسمح لك بالرسم عليها كما ترغب سواءً كنت تفتح تطبيق معين او حتى كانت شاشة الترحيب للويندوز .

هذه البرامج ليست مقتصر على الرسم اليدوي فقط أيضاً بل سوف تساعدك أيضاً على الكتابة على الشاشة او حتى تحديد أجزاء معينة .

تفييدك هذه البرامج للغاية في حالة كنت في اجتماع ما او تقوم بتسجيل شرح ما على الشاشة الخاصة بك .

أفضل برامج رسم على شاشة ويندوز 10 :

جميع البرامج التي سنذكرها اليوم في قائمتنا هي برامج طرف ثالث وهي مجانية تماماً ويمكنك استخدامها بكل سهولة .

برنامج gInk :

يعتبر هذا البرنامج واحد من أفضل برامج الرسم على الشاشة على الاطلاق لويندوز 10، يقدم لك البرنامج 3 مميزات فريدة من نوعها تجعله مختلفاً عن غيره وهي :

إمكانية تحريك الرسومات من منطقة إلى الأخرى

إمكانية إظهار او إخفاء جميع الرسومات بضغطة زر

يمكنك استخدام مؤشر التحكم بالإضافة إلى البرامج الأخرى دون ان تخسر الأمور التي قمت برسمها .

يضم البرنامج أكثر من عشر أقلام وأدوات مختلفة للرسم بالإضافة إلى تعديل ألوان وحجم الخطوط الخاصة بهذه الأقلام المتنوعة.

البرنامج مجاني ومفتوح المصدر مما يجعل أمامه مستقبلاً باهراً ويمكنه ان يستحوذ على حب المستخدمين بشكل كبير.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

برنامج Epic Pen :

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يعتبر هذا البرنامج واحداً من البرامج المحبوبة والمنتشرة للغاية و الذي يستخدمه الكثيرون حول العالم، يأتي البرنامج مع أداة قلم وأداة تحديد للأجزاء الهامة بالإضافة إلى 16 لون مختلف لهذه الأدوات.

يمكنك تشغيل الرسم وإيقافه بضغطة زر واحدة، كما أن البرنامج يضم أداة لالتقاط الشاشة أيضاً ويمكنك التقاط الشاشة بأكملها أو أخذ سكرين شوت لجزء معين في الشاشة بصيغة PNG .

يضم البرنامج إمكانية استخدام لوحة كتابة بيضاء او سوداء ورسم الاشكال الهندسية المختلفة.

البرنامج يضم نسخة مجانية وأخرى مدفوعة ولكن النسخة المجانية كافية للغاية .

يمكنك تحميل النسخة المجانية من هنا .

برنامج Paint On Whiteboard Desktop :

يعتبر هذا البرنامج واحد من البرامج المتميزة للغاية عندما تحتاج إلى رسم على شاشة ويندوز 10، يمكنك استخدام أداة الرسم الحر واختيار الألوان المفضلة لديك والبدء في الابداع على شاشة الويندوز .

او اختيار واحدة من أدوات الرسم المسبقة مثل السهم والخط واستخدامها لتسهيل الامور عليك.

العيب الوحيد في هذا البرنامج انك ستحتاج إلى تثبيت برامج Java لتتمكن من تشغيله واستخدامه بطريقة جيدة.

يضم البرنامج أيضا أداة التقاط للشاشة Screenshot قادرة على أخذ صورة لكامل الشاشة او جزء صغير من الشاشة.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

يمكنك ايضاً استخدام واحد من برامج أخذ سكرين شوت على جهاز الكومبيوتر ونظام ويندوز 10 بسهولة من خلال هذه التطبيقات التي قدمناها مسبقاً .

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