علوم وتكنولوجيا

روبوتات تلاحق كورونا في قطارات لندن

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - في محطة سانت بانكراس إنترناشونال، إحدى أكبر محطات السكك الحديدية في لندن، تجوب أجهزة روبوت قادرة على قتل فيروس المستجد “كوفيد-19” باستخدام الأشعة فوق البنفسجية،  لاستعادة ثقة العملاء في سلامة النقل.

وتلقت المحطات ضربة الثلاثاء، عندما نصح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الناس، بالعمل من المنزل كلما أمكن، وأمر المطاعم والحانات بإغلاق أبوابها مبكرا في مواجهة موجة ثانية من عدوى كورونا

وتشير أحدث بيانات سنوية صادرة عن هيئة السكك الحديدية والطرق في بريطانيا الى أن عدد مرات دخول المحطة والخروج منها خلال العام المنتهي في مارس 2019 وصل إلى 34.6 مليون، لتصبح بذلك محطة سانت بانكراس إنترناشونال تاسع أكثر محطات القطار ازدحاما في البلاد.

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وقالت الهيئة إن الجائحة أسفرت عن تراجع حاد في الإقبال على السكك الحديدية.

وقال جاي نيوتن رئيس العمليات وهندسة المحطات في خط هاي سبيدوان تشانيل للسكك الحديدية: “نحن أول محطة قطارات تجلب هذا النوع من التكنولوجيا لأننا نريد السماح للناس باستخدام محطة القطار بأمان.. والعودة شيئا فشيئا إلى الوضع الطبيعي”.

وقالت المحطة إن الروبوتات تستخدم الاشعة فوق البنفسجية لتمشيط مناطق واسعة دون الحاجة إلى المواد الكيماوية المطهرة مضيفة أن هذه التكنولوجيا قادرة على قتل مئة بالمئة تقريبا من البكتيريا والفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا على الأسطح وفي الهواء المحيط خلال دقائق.

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