تسريب جديد يكشف أسرار الهاتف المنتظر Google Pixel 5

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

تأمل شركة غوغل أن يلاقي هاتفها الذي الجديد Pixel 5 إقبال من قبل المستخدمين خاصة بعد إضافة العديدمن المميزات ،و كشف تسريب جديد لهاتف جوجل القادم (Google Pixel 5) عن اختفاء ميزة رئيسية تفوق بها خلال العام الماضي، في حين أضافت الشركة الأمريكية لمسة تصميمية جديدة تضمنت ثقبا في الشاشة الأمامية.

والهاتف الذي تعتزم جوجل الكشف عنه في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، يحتوي على معالج (Snapdragon 765G) بالتكامل مع مودم كوالكوم المدمج (X52) لدعم شبكات الجيل الخامس، وفقا لما كشفه تسريب جديد من موقع (WinFuture).

وحسب ما نقله aitnews عن الموقع، يقول (WinFuture) إن الهاتف يدعم معيار (sub-6GHz) لشبكات الجيل الخامس فقط، دون الحديث عن دعم معيار (mmWave).

ويبدو أن الشاشة عبارة عن لوحة (OLED) بقياس 6 إنشات وبدقة 2340×1080 بكسل وبكثافة 432 بكسل في الإنش الواحد وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5:9 مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

كما أن لدى الشاشة ثقبا من أجل الكاميرا الأمامية بشكل يتناسب مع تصميم هاتف (Pixel 4a) الذي تم إصداره حديثًا، وهي محمية بواسطة طبقة من زجاج (Gorilla Glass 6).

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ويبدو أن جوجل قامت بتقليص الحافة أسفل الشاشة أيضًا للحصول على إطار موحد حول الشاشة.

وتغيب بشكل ملحوظ مصفوفة (Motion Sense) القائمة على الرادار لعناصر التحكم بالإيماءات، وهي الميزة التي جرى وصفها على أنها ميزة رئيسية في هاتف العام الماضي (Google Pixel 4).

كما يغيب أي نوع من ماسح بصمات الأصابع تحت الشاشة، ويبدو أن جوجل ملتزمة بخيار قياسي مثبت في الخلف.

وبحسب التسريبات، فإن الهاتف يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبطارية تبلغ سعتها 4080 ميلي أمبير، مع ميزة مقاومة الماء وفقًا لمعيار (IP68)، ودعم الشحن السريع بقوة 18 واط والشحن العكسي.

وتقدم جوجل كاميرا خلفية ثنائية بعدسة أساسية بدقة مقربة بدقة 12.2 ميجابكسل بمجال رؤية 77 درجة وعدسة بزاوية عريضة بدقة 16 ميجابكسل وفتحة F/2.2 ومجال رؤية 107 درجات

وتدعم الكاميرا تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية، ولا تزال الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، مع تقليل مجال الرؤية من 90 إلى 83 درجة.