تكنولوجيا: HP تعلن رسمياً عن أجهزة Pavilion الجديدة بالجيل 11 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Pavilion بحجم 13 و14 وأيضاً 15 إنش، والتي تقدم من HP للمرة الأولى بالجيل 11 من معالجات إنتل، كما صممت الأجهزة من مواد بلاستيكية تم إعادة تدويرها.

تنطلق أجهزة Pavilion الجديدة من HP بالجيل الحادي عشر من معالجات إنتل، وكرت شاشة Iris XE الذي يضيف آداء أفضل في الجيل الجديد من معالجات إنتل مقارنة بالجيل السابق.

كما تعد أجهزة Pavilion الجديدة من بين إصدارات HP الأولى مع Elite Dragonfly التي تنطلق بتصميم من البلاستيك المعاد تدويره “ocean-bound”، كما تأتي كافة الإصدارات بهيكل معدني ثلاثي الأبعاد، بدون الخطوط الفاصلة في التصميم لمظهر نهائي أنيق.

أيضاً تتجه HP في هذه الإصدارات إلى خفض حجم الإطار، حيث يتميز جهاز Pavilion 15 على سبيل المثال بأبعاد بنسبة 86% ليظهر الجهاز بحجم أصغر.

كما تأتي إصدارات HP الجديدة من أجهزة Pavilion بنظام تبريد يضم مروحة جديدة تدعم تدفق الهواء بكفاءة أفضل بنسبة 27%، كما تم خفض الضوضاء بنسبة 16%.

أيضاً أكدت HP على قدرة البطارية في أجهزة Pavilion الجديدة على دعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 8.5 ساعة، أيضاً يمكن شحن الجهاز بنسبة 50% خلال 45 دقيقة.

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من جانب أخر تقدم HP كلاً من أجهزة Pavilion 14، وPavilion 15 بإختيار أخر في كرت الشاشة NVIDIA GeForce MX450 لدعم المستخدم بآداء أعلى.

كما سيتاح للمستخدمين نماذج مميزة بمعالجات AMD كبديل للجيل الحادي عشر من معالجات إنتل، بشكل خاص في جهاز Pavilion 15 الذي يتوفر بإختيارات من سلسلة معالجات Ryzen 4000.

كما تتميز أجهزة Pavilion الجديدة بذاكرة بقنوات ثنائية، وتدعم الأجهزة تقنية WiFi 6، مع ذاكرة Optane، وسعة تخزين في SSD حتى سعة 1 تيرابايت، كما تتضمن الأجهزة منفذ USB C لنقل البيانات، أو شحن الجهاز، كما يضم إصداري الشركة Pavilion 15 وPavilion 14 بفتحة لبطاقة SD.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز Pavilion 13 بدقة عرض 1080 بيكسل أو 4K في الشاشة أو أيضاً 4K Ultra HD على أن يبدأ سعر الجهاز من 680 دولار، بينما تنطلق أجهزة Pavilion 14 وPavilion 15 بإختيارين في دقة العرض بين 720 بيكسل أو 1080 بيكسل، وبسعر يبدأ من 580 دولار أو 600 دولار، على أن تتوفر كافة الإصدارات بدءاً من الشهر المقبل على موقع الشركة الرسمي.

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