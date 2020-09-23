تكنولوجيا: Jabra تجلب ميزة إلغاء الضوضاء النشطة إلى سماعات Elite 75t اللاسلكية في أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Jabra عن خططها لجلب ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC إلى سماعات Elite 75t اللاسلكية من خلال تحديث مجاني يقدم من الشركة في شهر أكتوبر.

تعد سماعة Elite 75t أحد أفضل إصدارات Jabra من السماعات اللاسلكية، إلا أن هذا الإصدار إفتقر إلى ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، والتي تقدم قريباً من الشركة للمستخدمين.

تأتي سماعات Elite 75t اللاسلكية بتصميم مميز يدعم التوافق مع أذن المستخدم بسلاسة كما يقدم تجربة مريحة، مع صوت متعدد الإتجاهات، ويدعم التخصيص من خلال مجموعة من عناصر التحكم.

Advertisements

وبالتزامن مع إعلان شركة Jabra عن سماعة Elite 85t اللاسلكية الجديدة، كشفت الشركة عن خططها لتحسين الجانب السلبي الوحيد في سماعات Elite 75t الحالية التي إفتقرت إلى ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، والتي تعد من أهم الملامح المميزة لإصدارات هذا العام من السماعات اللاسلكية.

ومن المقرر أن تبدأ Jabra في أكتوبر في دفع تحديث لبرمجيات كلاً من سماعات Elite 75t، و Elite Active 75 لإضافة ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، حيث تؤكد Jabra على أنها أولى الشركات التي تدفع بميزة إلغاء الضوضاء في تحديث للبرمجيات، كما أشارت أيضاً إلى أن الميزة لن تأتي بمستوى الآداء الذي يقدم من الشركة في إصدارها الجديد Elite 85t، حيث يجلب التحديث “standard ANC”، بينما تعرف ميزة إلغاء الضوضاء في السماعة الجديدة ب “Advanced ANC”.

يذكر أن إضافة ميزة ىإلغاء الضوضاء النشطة ستؤثر على عمر البطارية في سماعات Elite 75t، و Elite Active 75، حيث تشير الشركة إلى أن السماعة ستدعم عمر شحن 5.5 ساعة مع الميزة الجديدة، و24 ساعة مع الحافظة.

المصدر

اعلان





