تكنولوجيا: سماعات Elite 85t اللاسلكية من Jabra توفر ميزة إلغاء الضوضاء النشطة مقابل 229 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اشتهرت شركة Jabra بتقديمها لأفضل سماعات الأذن اللاسلكية على مدار السنوات الماضية، ففي البداية قدمت Elite 65t القوية والشاملة، بعدها قفزت إلى Elite 75t والتي حققت نجاحًا كبيرًا بالرغم من أنها كانت تفتقر إلى ميزة عزل الضوضاء النشطة (ANC).

والآن، تقدم Jabra سماعة Elite 85t، وهي عبارة عن سماعات متطورة تعتمد على جودة الصوت مع إضافة بعض الميزات الجديدة.

وإحدى الميزات الجديدة المميزة التي ستأتي إلى Elite 85t هي ميزة عزل الضوضاء النشطة، ولكن المفاجأة هي أن الميزة قادمة أيضًا إلى Elite 75t من العام الماضي أيضًا.

ستتوفر ميزة ANC المتطورة على Elite 85t التي تقدم مجموعة شرائح جديدة لتحسين معالجة الصوت، والمثير هو أن ميزة عزل الضوضاء هنا قابلة للتعديل بالكامل.

وتقدم Jabra أيضًا تصميمًا جديدًا “شبه مفتوح” الأذن 85t، هذا يعني أن شكل طرف الأذن بيضاوي، مما يتيح إحكامًا أفضل، ولكنه أيضًا يعزز الراحة من خلال عدم الجلوس بعمق في الأذن، وهذا يقلل الشعور بالانسداد الذي ينتج عن أطراف السيليكون عادةً.

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تستمر البطارية في العمل حتى 5.5 ساعات مع تشغيل ANC ، و 7 ساعات مع إيقاف تشغيله. في حين توفر الحافظة حتى 25 ساعة، أو 31 ساعة مع إيقاف تشغيل ANC. وعندما يحين وقت إعادة الشحن، تدعم الحافظة الشحن اللاسلكي Qi.

تأتي سماعة Jabra Elite 85t بسعر وستتوفر باللون الأسود والذهبي والنحاسي والرمادي في شهر نوفمبر المقبل.

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