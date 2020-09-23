تكنولوجيا: شركة Bose تقدم سماعات Sleepbuds II المخصصة للنوم بسعر 250 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل عامين، أصدرت شركة Bose أول سماعات مخصصة للنوم لها، والتي تهدف إلى تعزيز النوم الجيد ليلاً من خلال تغطية ضوضاء الخلفية (مثل الشخير) وإرخاء المستخدمين بمسارات هادئة. والآن، تعود الشركة مجددًا مع Sleepbuds II.

ويتمتع هذا الجيل الثاني من السماعات ببعض التحسينات المفيدة عن الجيل الأول، لكن سعرها لا يزال مرتفعًا؛ 250 دولارًا.

يمكنك الآن ضبط المنبه وضبط مستوى الصوت من خلال تطبيق Bose Sleep المجاني، وهناك ثلاث فئات جديدة من المحتوى، بما في ذلك 14 مسارًا لإخفاء الضوضاء و 15 مشهدًا طبيعيًا و 10 “مناطق هادئة”.

تأتي Sleepbuds II بعمق ربع بوصة فقط، لذا من المفترض أن تكون مريحة عند النوم على جانبك، ومن المفترض أيضًا أن يمنع الطلاء الجديد المضاد للاحتكاك “الصرير” ضد القماش.

ومن الداخل، يوفر الهوائي الجديد اتصال بلوتوث بشكل أكثر موثوقية، وتوفر البطارية الجديدة ما يصل إلى 10 ساعات من وقت التشغيل.

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إذا كنت لا تمانع شراء سماعة أذن لا تسمح لك ببث الموسيقى أو إجراء المكالمات بسعر 250 دولار، فقد يسعدك أن تعرف أن التقنية الكامنة وراء Sleepbuds II قد تم إثباتها إكلينيكيًا الآن.

ففي دراسة أجريت في جامعة كولورادو، أفاد جميع المشاركين أن تقنية النوم نفسها الموجودة في Sleepbuds II تخفي الاضطرابات الشائعة التي أبقتهم مستيقظين أو أيقظتهم. وقال 86 في المائة إن سماعات الأذن ساعدتهم على النوم، وقال 76 في المائة إن التكنولوجيا ساعدتهم على النوم، في حين أبلغ ثمانون في المائة عن تحسن عام في جودة النوم.

يمكنك طلب Sleepbuds II مسبقًا بدءًا من اليوم، وستكون متاحة في 6 أكتوبر.

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