تكنولوجيا: AMD تستعد لجلب معالجات Ryzen الجديدة لأجهزة Chromebook

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة AMD على خططها لجلب معالجات Athlon و Ryzen التي ترتكز على معمارية Zen و Zen+ إلى أجهزة حاسب Chromebook خلال الفترة القادمة.

أشارت AMD إلى أن 5 من الإصدارات الجديدة من معالجات Athlon و 15W Ryzen تدعم أجهزة Chromebook من الفئة المميزة قريباً.

في تصريحات جديدة لشركة AMD أكدت الشركة على أنها إستطاعت خلال الفترة الماضية الإستحواذ على نسبة 20% من سوق أجهزة Chromebook، دون أن تبدأ الشركة في دعم هذه الأجهزة بالمعالجات التي ترتكز على معمارية Zen.

ورغم المنافسة القوية مع إنتل وARM في سوق أجهزة Chromebook إلا أن شركة AMD أشارت إلى أن سلسلة معالجات A صممت لدعم أجهزة Chromebook، ومن المقرر أن تأتي الإصدارات الجديدة من المعالجات التي ترتكز على معمارية Zen لتنافس لدعم الإصدارات المميزة من أجهزة Chromebook.

وتنقسم المعالجات الجديدة إلى اثنان من المجموعات وهي معالجات Athlon المخصصة لأجهزة Chromebook والتي ستأتي بتكلفة تتراوح بين 350 إلى 400 دولار، وRyzen.

Advertisements

ويدعم معالج Athlon Silver 3050C دقة تصنيع 14 نانومتر كما يرتكز على معمارية Zen مع أنوية مزدوجة ومسارات مزدوجة، بسرعة 3.2Ghz مع boost أو سرعة رئيسية 2.3Ghz، مع اثنان من أنوية Radeon بسرعة 1100MHz.

كما تأتي الرقاقات من الفئة المتوسطة Athlon Gold 3150C، و Ryzen 3 3205C بترقية إلى أنوية مزدوجة و4 مسارات، مع معدل أعلى في سرعة وحدة معالجة الرسوميات.

أيضاً تأتي معالجات Ryzen 7 3700C و Ryzen 5 3500C بأربعة من الأنوية و8 من المسارات، مع سرعة أعلى، ومن 8-10 من الأنوية في وحدة معالجات الرسوميات، وترتكز على دقة تصنيع 12 نانومتر.

ومن المقرر أن ترتكز المعالجات على 15W TDP مع إمكانية إعادة تهيئة المعالجات بقدرة أقل أو أعلى للطاقة، كما تدعم كافة المعالجات Wi-Fi 6 والبلوتوث 5، ومن المتوقع أن تأتي المعالجات الجديدة في كلاً من أجهزة HP و ASUS و Lenovo خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





