Opera يتلقى تحديث جديد يوفر رمز QR Code لمزامنة البيانات بين الحاسوب والأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - يعمل المتصفح Opera على تسهيل المزامنة بين الحواسيب الشخصية وأجهزة الأندرويد. تتضمن آخر التحديثات (الإصدار 71 على الحواسيب الشخصية والإصدار 60 على نظام الأندرويد ) ميزة جديدة تُدعى المزامنة والتي لا تتطلب إستخدام بريد إلكتروني وكلمة مرور. ما عليك سوى الانتقال إلى opera.com/connect على الحاسوب الخاص بك وإجراء مسح لرمز QR Code المعروض باستخدام قارئ QR Code في المتصفح Opera لنظام الأندرويد. بمجرد الإنتهاء من ذلك، ستظهر جميع المحفوظات والمفضلات والمزيد من الحاسوب الخاص بك على هاتفك.
قالت شركة Opera أنها إبتكرت الميزة لأن الناس ” يكرهون التعب المترتب عن الحاجة إلى كتابة معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور الطويلة “. في نفس الوقت، لا يزال بإمكانك المزامنة باستخدام حسابك عن طريق البريد الإلكتروني وكلمة مرور كما كان من قبل.
وعلاوة على المزامنة، قدمت Opera ميزة جديدة أخرى تُدعى Flow والتي تتيح لك مشاركة الروابط ومقاطع فيديو اليوتيوب والصور والملاحظات الشخصية بين متصفحات الهاتف المحمول والحواسيب. يمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق تحديد رابط الموقع أو النص أو الصورة وإختيار ” الإرسال عبر Flow ” من القائمة السياقية. يمكنك أيضًا مشاركة موقع ويب حالي من خلال النقر على السهم الموجود على يمين شريط العنوان أو الانتقال إلى قائمة السياق. تتيح لك الميزة الجديدة أيضًا رفع ملفات يصل حجمها إلى 10 ميجابايت.
أخيرًا، قدمت Opera ميزة ” المواقع المقترحة ” والتي تحدد موقع الويب الأكثر زيارة وتعرضها في قسم الاتصال السريع. يجب أن تجعل هذه الميزات المتصفح، الذي يستخدم محرك Chromium، أكثر فائدة قليلاً. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه يتم الآن طرح التحديثات، لذا يجب أن تراها قريبًا.
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