مايكروسوفت تُعلن عن مساعد رقمي جديد من أجل Outlook، وتضيف ميزات جديدة للتطبيق

فاطمة أيت طالب - دبي - في منشور جديد، قامت مايكروسوفت بالحديث بالتفصيل عن العديد من التغييرات الجديدة القادمة لتطبيق Outlook على منصات Windows و Android و iOS. في البداية، تريد مايكروسوفت تبسيط عملية الإعداد لإضافة بريدك الإلكتروني من Outlook على الحاسوب الخاص بك إلى هاتفك المحمول. ستكون قادرًا على إجراء مسح لرمز QR Code من الحاسوب الخاص بك والذي سينقل بيانات تسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني بشكل آمن إلى تطبيق Outlook على الهاتف الذكي.

الإصدار المقبل من تطبيق Outlook يجلب معه ميزة أخرى تقترح الردود على الرسائل الإلكترونية بناءً على سياقها. على سبيل المثال، إذا تم إستفسارك في البريد الإلكتروني عن شيء ما، فسوف يقترح عليك التطبيق ردودًا ملائمة لهذا الإستفسار، تمامًا كما يفعل Gmail الآن.

على الأندرويد، ستتمكن من تخصيص الإجراءات التي تظهر في نافذة إشعارات الأندرويد عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا جديدًا.

لجعل Outlook أكثر جاذبية وأسهل للإستخدام على الأجهزة المحمولة، سيكون لدى مايكروسوفت مساعد رقمي مدمج يمكنه المساعدة في البحث عن الرسائل الإلكترونية أو كتابتها. سيتم طرح هذه الميزة الشهر المقبل وستتيح لك جدولة أحداث جديدة والاتصال بالزملاء من خلال خدمة Microsoft Teams والبحث عن الملفات.

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سيتم إضافة تفاصيل الطقس إلى التقويم حتى تتمكن من الإطلاع على الظروف المناخية المحتملة لذلك اليوم الذي ستكون فيه مشغولاً بالإجتماعات.

Editor و Immersive Reader و Text Predictions قادمة جميعها إلى تطبيق Outlook لمنصة الويندوز. وبالنسبة لخاصية Text prediction، فهي ميزة مماثلة لتلك المتاحة في Gmail منذ فترة، وتتيح لك إضافة النص المقترح إلى الرسالة الإلكترونية عن طريق سحب النص. وبدلاً من ذلك، يمكنك ببساطة تجاهل النص إذا كان ما تم إقتراحه غير ملائم بالنسبة لك. عمومًا، تحقق من رابط المصدر أدناه لرؤية جميع التغييرات القادمة إلى Microsoft Outlook.