الإعلان رسميًا عن Amazfir GTR 2 و Amazfit GTS 2 مع بطاريات أكبر وخاصية SpO2

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Huami التابعة لشركة Xiaomi في العام الماضي بإطلاق الساعتين الذكيتين Amazfit GTR و Amazfit GTS. واليوم قررت العلامة التجارية الصينية إطلاق خلفي هاتين الساعتين تحت الأسماء Amazfit GTR 2 و Amazfit GTS 2.

Amazfit GTR 2

تضم Amazfit GTR 2 شاشة AMOLED ملونة بحجم 1.39 بوصة وبدقة 454 × 454 بكسل مغطاة بطبقة زجاجية منحنية الأطراف ومحاطة بإطارات أرق بكثير من تلك التي رأيناها في الجيل الأول من GTR. وهي تدعم الخلفيات الخاصة بحيث توفر لك خيار وضع صورتك المفضلة من معرض الصور في الخلفية.

تضم Amazfit GTR 2 كذلك بطارية أكبر بسعة 471mAh، والتي تقول الشركة أنها توفر ما يصل إلى 14 يومًا من الإستخدام في ظل الاستخدام العادي وما يصل إلى 38 يومًا في وضع الساعة العادي.

يتميز الجيل الثاني من Amazfit GTR بخاصية SomnusCare، والتي تراقب النوم وتصنفه إلى ثلاث أصناف، وهي النوم الخفيف، والنوم العميق، والنوم المضطرب، وذلك من أجل تحليل النوم بشكل أفضل. تدعم الساعة الذكية أيضًا إمكانية التعرف على القيلولة.

بالإضافة إلى ذلك، تضم Amazfit GTR 2 كذلك مستشعر ضربات القلب لمراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة. كما أنها تأتي مع خاصية OxygenBeats، والتي تستخدم مستشعر SpO2 لقياس مستوى الأكسجين في الدم.

بصرف النظر عن هذه الميزات الصحية، تدعم Amazfit GTR 2 كذلك ما مجموعه 12 وضعًا رياضيًا داخليًا وخارجيًا، مع استخدام الأخير لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج لتتبع المسار.

باستخدام Amazfit GTR 2، يمكنك الرد على المكالمات الهاتفية بفضل الميكروفون المدمج، ولكن يجب ربطها مع الهاتف الذكي نظرًا لعدم وجود وظيفة eSIM. وعلاوة على ذلك، تدعم الساعة الذكية أيضًا المساعد الرقمي Xiao AI، بحيث يمكنك إنجاز المهام باستخدام الأوامر الصوتية.

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تحتوي Amazfit GTR 2 كذلك على رقاقة NFC من أجل عمليات الدفع اللاسلكية، ويمكنها تخزين ما يصل إلى 600 أغنية MP3 في ذاكرة التخزين الداخلية، مما يسمح لك بتشغيل الموسيقى على سماعات الأذن اللاسلكية عن طريق البلوتوث دون الحاجة إلى هاتفك الذكي.

Amazfit GTR 2 مقاومة للماء بحيث يمكنها الصمود في عمق يصل إلى 50 مترًا، وهي تأتي في نسختين. الأولى تمتاز بهيكل من الألومنيوم بينما تمتاز النسخة الأخرى بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

يبلغ سعر النسخة الرياضية من Amazfit GTR 2 999 ما يُعادل 150 دولار أمريكي، وسيتعين عليك دفع ما يُعادل 160 دولارًا للحصول على النسخة الكلاسيكية. سيتم بيع كلاهما من خلال متجر JD.com في الصين.

Amazfit GTS 2

تتمتع Amazfit GTS 2 بتصميم مشابه لسابقتها وتزن نفس الوزن تقريبًا، لكنها تشترك في معظم مواصفاتها مع Amazfit GTR 2، مما يعني أنك تحصل على مقاومة للماء حتى 50 مترًا، وتتبع النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب، وقياس مستوى الأكسجين في الدم ودعم مختلف الأوضاع الرياضية، ونظام تحديد المواقع العالمي، وميكروفون مدمج للتحدث في المكالمات الهاتفية، وتشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال، و NFC من أجل عمليات الدفع اللاسلكية.

ومع ذلك، هناك إختلاف على مستوى حجم الشاشة وسعة البطارية. تحتوي Amazfit GTS 2 على شاشة AMOLED ملونة بحجم 1.65 بوصة وبدقة 348 × 442 بكسل مع زجاج منحنيالأطراف وطلاء كربوني يشبه الماس لمقاومة الخدوش والتآكل. وتضم هذه الساعة الذكية كذلك بطارية بسعة 246mAh، والتي يُقال أنها توفر ما يصل إلى سبعة أيام من الإستخدام في ظل الإستخدام العادي و20 يومًا في وضع الساعة التقليدية.

تأتي Amazfit GTS 2 مع هيكل مصنوع من الألومنيوم، وستكون متوفرة بألوان مختلفة تشمل الأسود والرمادي والذهبي. وبالنسبة لسعرها فهو يبلغ 150 دولار أمريكي وستكون متاحة للشراء في الصين من خلال متجر JD.com.

لا توجد أي معلومات عن موعد توفر Amazfit GTR 2 و Amazfit GTS 2 في الأسواق الأخرى.