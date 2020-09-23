شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن قمر الأرض الصغير الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية توقع أحد علماء ناسا أنه قد يكون جزءًا مهملاً من صاروخ Surveyor 2 Centaur الذي أطلق في عام 1966.

وقال عالم الفلك توني دن "سنكتشف المزيد من الملاحظات عن كثافته.. إذا كان مجوفًا مثل معزز الصواريخ، فإن ضغط الإشعاع الشمسي سيغير مساره بشكل كبير".

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ولم يتم تأكيد 2020 SO على أنه كويكب، حيث يعتقد بعض العلماء أنه قد يكون خردة فضائية تتجه نحو الأرض، ومع ذلك، تم تصنيف 2020 SO على أنه كويكب أبولو في قاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا، وهي فئة من الكويكبات التي تعبر مساراتها مدار الأرض.

يُظهر مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، أن طول الجسم يتراوح بين 12 و 46 قدمًا، وهو ما يطابق أيضًا خصائص سنتور 1966 الذى يبلغ طوله 41.6 قدمًا، حيث حدد بول تشوداس مع مختبر الدفع النفاث هذا بجسم صاروخ Surveyor 2 Centaur، الذي تم إطلاقه في 20 سبتمبر 1966.

ولاحظ الخبراء أيضًا أن سرعة 2020 SO أقل بكثير من سرعة كويكب أبولو، حيث قالت عالمة آثار الفضاء أليس جورمان من جامعة فليندرز في أستراليا: "ما أراه هو أنه يتحرك ببطء شديد، مما يعكس سرعته الابتدائية".