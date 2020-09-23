أهم مميزات WatchOS 7 الجديدة وطريقة استخدامها

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صدر نظام WatchOS 7 الجديد من آبل الإسبوع الماضي ليقدم أحدث المميزات الجديدة إلى ساعات آبل الذكية لتواكب التطور العالمي.

جاء التحديث الجديد للنظام بمجموعة متنوعة من الاضافات والمميزات بدايةً من أدوات تخصيص جديدة ووصولاً إلى أدوات أقوى لمراقبة الصحة والتمارين الرياضية .

المميزات التي سنتحدث عنها اليوم لساعة آبل الجديدة هي كالتالي :

تتبع النوم

WindDown

استشعار غسل اليدين التلقائي

التمارين الرياضية الجديدة

تحسينات المساعد الصوتي

تحديث WatchOS 7 يدعم ساعات آبل الذكية بدايةً من Watch Series 3 وحتى Series 5 بالإضافة إلى الإصدارين الجدد اللذان تم الإعلان عنها هذا العام .

ميزة تتبع النوم :

قامت آبل بإضافة ميزة جديدة في نظام WatchOS 7 وهي في الحقيقة واحدة من المميزات التي تم المطالبة بها كثيراً من الكثير من المستخدمين حول العالم وهي موجودة في جميع المنافسين تقريباً.

حيث أصبحت ساعة آبل الآن قادرة على تتبع ساعات النوم وروتين النوم الخاص بك دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيق خارجي حيث تعتمد الميزة على مستشعرات الحركة في الساعة لمراقبة التنفس ومعدل ضربات القلب لتحديد موعد النوم.

فور ان تحدد الساعة موعد النوم الخاص بك فإنها تقوم بإغلاق جميع التنبيهات وإيقاف جميع الأصوات لتتمكن من الحصول على فترات نوم هادئة وبسيطة .

بالطبع يمكنك الوصول إلى تقرير كامل عن ساعات النوم الخاصة بك ويشمل هذا التقرير فترات النوم والاستيقاظ ومخطط لعرض مراحل النوم ومستوياته طوال الإسبوع .

لتتمكن من الوصول إلى هذه المميزات كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى تطبيق health الخاص بهاتف الايفون

الضغط على علامة تصفح Browse

الضغط على اختيار النوم Sleep وضمن الجدول الزمني Your Schedule ستجد أمامك الجدول الخاص بساعات النوم الخاص بك ويمكنك التعديل عليها كما ترغب .

بالطبع يمكنك من خلال هذا التطبيق التحكم في جميع الإعدادات والاستخدامات التي ستحتاجها في جدول ساعات النوم الخاص بك كما ترغب .

خاصية Wind Down :

يمكنك التفكير في هذه الخاصية جزء من روتين النوم الخاص بك، حيث تتيح لك هذه الخاصية إنشاء روتين مخصص لتتمكن من اتباعه بسهولة قبل النوم في ساعة آبل والايفون الخاص بك .

يمكنك من خلال هذه الميزة تشغيل موسيقى هادئة او تعتيم الأضواء تدريجياً في المنزل إن كنت تستخدم تطبيقات المنزل الذكي أو حتى فتح تطبيقات التأمل والهدوء لتساعدك على النوم.

لتشغيل هذه الخاصية كل ما عليك فعله هو التوجه إلى تطبيق الصحة الخاص بك على هاتف الايفون ثم الضغط على علامة Browse ثم الضغط على خيار النوم ثم التوجه إلى Additional Details ثم الضغط على اختيار Wind Down وتحديد مواعيد نومك كما ترغب وكما ترى في الصورة بالأسفل .

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الآن لتضيف الاختصارات الخاصة بك قم بالضغط على Wind Down Shortcuts ثم قم بالضغط على Add a shortcut وهنا يمكنك اختيار التطبيقات التي ترغب في استخدامها قبل الاستعداد للنوم.

الاستشعار التلقائي لغسل اليدين :

تستخدم ساعة آبل الذكية مستشعرات الحركة والميكروفون وميزات التعلم الآلي لتعرف متى تقوم بغسل يديك وهذا أيضا عن طريق الاستماع للأصوات المحيطة بها.

الآن بعد تحديث WatchOS 7 عندما تشعر الساعة بأنك تقوم بغسل يديك لأي سبب كان فإنها ستقوم تلقائياً باظهار شاشة عد تنازلي تبدأ من 20 ثانية .

لن تسمح لك الساعة بإنهاء غسيل يديك قبل انقضاء العشرين الثانية ويمكنك ان تقوم بضبط تنبيه ليذكرك بغسيل يديك عندما تعود إلى المنزل.

من خلال تطبيق الصحة على هاتف ايفون الخاص بك يمكنك معرفة عدد مرات غسيل يدك ومتابعتها يومياً.

التمارين الرياضية وتطبيق Activity الجديد :

قامت آبل أيضاً بعمل تغيير كبير على تطبيق Workout و Activity في الساعة الذكية وهاتف أيفون أيضا.

حيث قامت الشركة بإضافة عدد 4 أنواع جديدة من التمارين الجديدة وهي :

الرقص

تمارين عضلات الجسم الأساسية : Core Training

تمارين القوة Strength Training

تمارين الاسترخاء Cooldown

كما قامت الشركة بتحديث عملية استخدام المستشعرات الخاصة بها بالاضافة إلى دمج المعلومات الناتجة عن هذه المستشعرات حيث تجمع البيانات من مستشعر نبص القلب مع المدخلات من مقياس التسارع والجيروسكوب لمراعات التحديات الكبيرة في حساب الحركة المختلفة .

أما تطبيق الأنشطة Activity اصبح يدعى الآن Fitness ويتضمن مجموعة من العلامات الجديدة فالأولى تدعى الملخص الأسبوعي وهي تتضمن عرضاً للبيانات الأسبوعية التي قمت بها من تمارين وغيرها من الأمور بالإضافة إلى علامة جديدة تدعى المشاركة حيث يمكنك من خلالها مشاركة التحديات والدخول في تحديات مع مستخدمين التطبيق الآخرين .

تحسينات المساعد الصوتي :

قامت آبل بإضافة مجموعة من التحسينات الجديدة على مساعدها الصوتي الخاص Siri ومنها :

الترجمة الصوتية المباشرة من خلال الساعة لأكثر من عشر لغات مختلفة

معالجة أوامر المساعد الصوتي في الساعة نفسها ليجعل الاستجابة لطلباتك بشكل اسرع

قراءة الرسائل من خلال سيري داخل الساعة

الوصول الى اختصارات سيري التي قمت بإنشائها في هاتف الايفون الخاص بك وإمكانية اضافتها كاختصار يظهر على وجه الساعة الخاص بك .

مع تحديثات WatchOS 7 الجديدة أصبحت ساعات آبل من وجهة نظري قادرة على المنافسة والاقتراب من المنافسين في مجال الساعات الذكية وعندما تضيف إلى هذا التوافق العالي بين ساعات آبل الذكية وباقي أجهزتها ستجد أنها افضل اختيار لملاك الأيفون على الاطلاق .

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