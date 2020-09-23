تعرف على Royole Flexpai 2 نسخة جديدة من الهاتف القابل للطي

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Royole Flexpai 2 صدر بعد عام ونصف تقريبًا من اصدار الجيل الأول من اول هاتف قابل للطي على الأرض. النسخة الأولى كانت قد صدرت في CES 2019 مع العديد من المشاكل من جودة سيئة للشاشة واستجابة سيئة للنظام. مع مفصلة غير جيدة تمامًا. حسنت Royole كل ذلك في النسخة الجديدة من تقديم تحسينات كبيرة على المفصلة والكاميرات وتحسين القطع الداخلية. جعل الشاشة افضل. تقول Royole انها قضت على الـGrease او التجعد في منتصف الشاشة هذه المرة وبالطبع المفصلة صارت بلا فراغ بين جزئي الهاتف. لنتحدث فليلًا عن هذا الهاتف في مقالنا عن الإنطباعات حول هذا الهاتف

مواصفات Royole Flexpai 2

المعالج Qualcomm Snapdragon 865 الشاشة بحجم 7.8 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1440 عند فرد الشاشة عند طي الشاشة فالجزء الأكبر من الجهاز يكون شاشة بحجم 5.5 بوصة الجزء الأصغر من الهاتف شاشة بحجم 5.4 بوصة ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256GB او 512GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الاولى بدقة 64MP وفتحة عدسة f/1.9 الكاميرا الثانية بدقة 16MP نوعها Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 8MP من نوع Telephoto للتقريب البصري الكاميرا الرابعة بدقة 32MP لصور Portrait في وضع الـSelfie الكاميرا الأمامية يستعمل الكاميرات الخلفية Advertisements البطارية بسعة 4450mah داعمة للشحن السريع بقدرة 18Watt

تحسينات Royole Flexpai 2

مفصلة محسنة

تقول شركة Royole انها حسنت المفصلة. مفصلة النسخة الأولى كانت كارثية من ناحية المفصلة. المفصلة كانت تترك فراغ كبير جدًا بين جزئي الهاتف. وكانت تترك الشاشة بتجعد كبير في المنتصف يظهر بوضوح لا يمكن تجاهله. هذا العام الامر اختلف بشكل كبير مع المفصلة الجديدة حيث ان المفصلة الجديدة اشبه بمفصلة الـHuawei Mate XS فلا تترك فراغ بين جزئي الهاتف عند طيه. في نفس الوقت تقوم بشد الشاشة بشكل كبير ليصبح الجهاز بأقل تجعد ممكن في المنتصف عند فرد الشاشة. وهذا جيد جدًا. المفصلة الجديدة تحمل اسم Cicada Wing 3S و هي كما تقول الشركة ناعمة كالمرايا.

اداء افضل

الأداء بالتأكيد افضل بسبب معالج Qualcomm Snapdragon 865 الذي استعملته Royole هذه المرة في هاتفها الجديد. المعالج اثبت كفائته في تشغيل اقوى الألعاب في وقت سابق. كثيرًا ما رأينها هذا المعالج طول العام في هواتف رائدة عديدة وكانت هذه الهواتف متمكنة بشكل كبير من تقديم تجربة اداء مميزة بحق. فيمكن التوقع بنفس تجربة الأداء على هذا الهاتف مع ان الخوف سيكون من استغلال الواجهة للمعالج فواجهة Water OS الخاصة بالشركة كانت غير جيدة العام الماضي ولا تستغل موارد الجهاز بشكل كاف. لكن هذا توقع

الكاميرات

الكاميرات بالطبع حملت تحسنًا واضحًا من الغاء الكاميرا الأمامية للإعتماد على الكاميرات الخلفية في تصوير صور الـSelfie ايضًا. الكاميرات بتركيبة جيدة من كاميرا اساسية بدقة عالية وفتحة عدسة f/1.9 مع ultrawide و Telephoto واخيرًا هناك كاميرا portrait للصور الذاتية ايضًا. اهمية الكاميرا الـportrait غير واضحة نظرًا لدقتها العالية لكن التركيب يعد انتقال كبير من مستوى كاميرات العام الماضي فلذلك هذا جيد جدًا

مشكلة Royole Flexpai 2

التوفر العالمي

لا معلومات حول توفره عالميًا واغلب الظنون انه سيظل في الصين كما حدث العام الماضي مع Royole Flexpai الأصلي. هذه ليست مشكلة في الهاتف ولا يمكن ان نعد التوفر كمشكلة من مشاكل هاتف ما. ولكن هي مشكلة في المنافسة فالهاتف سينافس الـZ Fold 2 و الـMate XS وحده في الصين هناك لن يدخل المنافسة العالمية التي بدورها ستؤثر على التقنية بشكل كبير لتحسين التقنية. انعدام المنافسة سئ. وكنت اتمنى اصدار الهاتف بشكل عالمي لتصبح المنافسة في عالم الهواتف القابلة للطي اكبر. لكن لا مشكلة.

سعر Royole Flexpai 2

سعر الهاتف يبدأ من 1470 دولار للنسخة الأقل بسعة 256GB و 8GB من ذاكرة الوصول العشوائي. نسخة الـ512GB مع 12GB من ذاكرة الوصول العشوائي سعرها يساوي 1700 دولار امريكي فقط. الأسعار مرتفعة ارخص من سعر Z Fold 2 لكنها مرتفعة. لكن هذا لا يهمك في مصر او في العالم العربي هذا الهاتف لن يصدر خارج الصين ولن يصدر بخدمات google سيظل كما هو في الصين ولن يخرج منها.

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