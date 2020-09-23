خلل يضرب بعض خدمات شركة “أبل”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 34 دقيقة

اشتكى العديد من مستخدمي شركة أبل من انقطاع خدمتي ” أب ستور” و”أي توينز ” .

كشف موقع تتبع انقطاع خدمات الإنترنت Downdetector.com أن هناك العديد من الشكاوى التي رصدت نتيجة خلل ضرب بعض خدمات شركة ”أبل“ مؤخرا، أدى إلى تزايد البلاغات عن تلك الأعطال بين الناس.

وقال الموقع، إن حوالي 2000 حالة من تلك الشكاوى تتعلق بخدمة الموسيقى، بينما أبلغ أكثر من 200 مستخدم عن مشكلات تتعلق بخدمتي ”آب ستور“ و ”أي تيونز“.

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من جهتها، أعلنت شركة ”أبل“ الأمريكية، الثلاثاء، أن عددا من مستخدميها يواجهون صعوبات في الوصول إلى بعض خدماتها، مثل متجر ”آب ستور“ وخدمة الموسيقى ”آبل ميوزيك“ وخدمة ”تي في بلس“.

وقبل أيام عانى تطبيق ”إنستغرام“ من انقطاع اشتكى منه مستخدمون في جميع أنحاء العالم، وذلك وفق ما أفاد به مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع رصد الأعطال التي تطرأ على التطبيقات فإن عدد من أبلغ عن انقطاع الخدمة تجاوز أكثر من 75 ألف مستخدم.