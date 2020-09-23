Pete Lau يؤكد حصول OnePlus 8T على شاشة 120Hz وميزات أخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - من الواضح الآن أن OnePlus تخطط لإصدار خليفة للهاتف OnePlus 8 فقط، وليس لـ OnePlus 8T Pro هذه المرة. نعرف أيضًا السعر ومعظم المواصفات، ولكن من الجيد دائمًا سماع تأكيد من أحد المسؤولين. وليس هناك تأكيد أفضل من ذلك الذي يأتي مباشرة من الرئيس التنفيذي للشركة.

في مقابلة حصرية مع TechRadar، قال Pete Lau إن OnePlus 8T سيحتوي بالفعل على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبحجم 6.55 إنش، وأكد أيضًا أن المهندسون في الشركة عملوا على تحسين السلاسة ودقة الألوان و السطوع الأقصى أيضًا ونتيجة لذلك، تلقت الشاشة التقييم A+ من فريق DisplayMate المتخصص في إختبار شاشات الهواتف الذكية.

بمساعدة من الطبقة الزجاجية الواقية الجديدة، يمكن للشاشة أن تتألق من خلال توفير سطوع أعلى مما يتيح لها بلوغ سطوع يصل إلى 1000 شمعة ، بينما ستكون دقة الألوان هي الأعلى في السوق. وإذا أخذنا بعض تصريحات Pete Lau، فهناك إحتمال كبير أن تكون شاشة الهاتف OnePlus 8T مسطحة، وهو أمر جيد بالنسبة لمعظم الناس.

من خلال رؤية كيف يتحدث Pete Lau عن OnePlus 8T ويقارنه بالهاتف OnePlus 8 Pro أيضًا، فهذا يؤكد بشكل غير مباشر أن OnePlus 8T سيُطلق بمفرده خلال حدث 14 أكتوبر.