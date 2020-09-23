أيام قليلة هي التي تفصلنا عن موعد الإعلان عن iPhone 12 Series، وفقا لرئيس BT

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم أنه سيتم إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series قريبًا، ولكن التفاصيل عن التاريخ الفعلي كانت قليلة. في حدث رئيسي داخلي عبر الفيديو لشركة الإتصالات البريطانية British Telecom، كشف الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Marc Allera أنها مسألة أيام قليلة فقط قبل أن يتم الكشف عن تشكيلة iPhone 12 Series، وهذا بالفعل ما يتماشى مع الشائعات السابقة التي ذكرت أنه سيتم الكشف عن هذه التشكيلة الجديدة في شهر أكتوبر المقبل. وتشير آخر التكهنات إلى أن يوم الثلاثاء 13 أكتوبر هو التاريخ الفعلي الذي سيتم فيه إزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة iPhone 12 Series على الرغم من عدم تأكيد السيد Marc Allera لذلك أثناء العرض.

نحن على بعد أيام قليلة من الإعلان الرئيسي التالي لشركة آبل، وهو الإعلان عن iPhone 5G، والذي سيكون بمثابة دفعة كبيرة لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G. تستعد الفرق في جميع القطاعات التي تخص المستهلكين طوال العام للفوز بهذا الإطلاق، ولتكون الشريك الأول لشركة آبل في أوروبا.

قدم نائب الرئيس الأول لقسم البرامج وخدمات الإنترنت في شركة آبل، السيد Eddy Cue عرضًا موجزًا خلال مؤتمر الفيديو لشركة BT يهنئ فيها شركة EE التابعة لشركة British Telecom لكونها أول شركة إتصالات في العالم تقدم حزمة خدمات آبل مع خططها المُقدمة لعملائها. عادة ما تُعلن آبل عن أحدث طرازات iPhone الخاصة بها في شهر سبتمبر، وعرضها للبيع في وقت لاحق من الشهر أو في أوائل شهر أكتوبر.

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وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تردد أن شركة آبل ستقوم هذا العام بإطلاق أربع طرازات كجزء من تشكيلة iPhone 12 Series، واحد يضم شاشة بحجم 5.4 إنش، وطرازين آخرين بحجم 6.1 إنش، فضلا عن طراز آخر بحجم 6.7 إنش.

جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وستضم شاشات OLED، كما أنها ستضم إطار مسطح يذكرنا بتصميم iPhone 5. على أي حال، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء بشكل رسمي.