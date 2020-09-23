تحديث جديد للهاتف Galaxy Note 20 Ultra يعمل على تحسين أداء الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأ بعض ملاك الهاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G هذا الأسبوع بتلقي تحديث جديد يجلب معه عددًا قليلاً من التحسينات، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر 2020.

هذا التحديث متوفر حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عدد من البلدان الأخرى، ولكن سجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث خارج الولايات المتحدة الأمريكية لا يشمل أي تغييرات متعلقة بالكاميرا أو الثبات بإستثناء الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر، لذا فإن المستخدمين الأمريكيين هم أول من يتلقون التحديث الكامل. من المحتمل أن تُطلق الشركة هذه التحسينات لبقية المستخدمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية مع التحديث الأمني لشهر أكتوبر.

على أي حال، التحديث المتاح في الولايات المتحدة الأمريكية يذكر أنه يجلب معه تحسينات لأداء الكاميرا، وتحسينات في ثبات Clipboard والمتصفح التابع لشركة سامسونج. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم أيضًا بتحسين إستقرار نظام التشغيل في الهاتف.

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هذا التحديث نفسه يبلغ حجمه 359 ميغابايت ومن المرجح أن يصل إلى بقية ملاك الهاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G في المزيد من المناطق حول العالم في قادم الأيام والأسابيع.