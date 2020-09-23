شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت Teams يطرح "كافيهات" وغرف استراحة افتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل مايكروسوفت على توسيع وضع "Together Mode" الجديد لـ Microsoft Teams قريبًا، مما يسمح لزملاء العمل بالتظاهر بأنهم يعقدون اجتماعات في كافيهات، أو يذهبون إلى غرف اجتماعات أصغر، أو يستخدمون تخطيطات مخصصة لمقدمي العروض مباشرة.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن وضع Together Mode، الذي تم إنشاؤه للاجتماعات الافتراضية في عصر الوباء، كان جزءًا من Teams لبضعة أشهر حتى الآن، لكن مايكروسوفت تضيف بعض الميزات الأخرى التي تحاكي بشكل أفضل الطريقة التي اعتاد الكثير منا على العمل بها.

تشمل المشاهد الجديدة عددًا من القاعات وقاعات المؤتمرات وحتى الكافيه، يتم تحديث هذا الوضع أيضًا بميزة جديدة تستخدم التعلم الآلي لتوسيع نطاق الأشخاص وتوسيطهم تلقائيًا في مقاعدهم الافتراضية بغض النظر عن المسافة التي يجلسون فيها عن كاميرا الويب.

تستخدم الرابطة الوطنية لكرة السلة وضع Together Mode من Microsoft Teams لميزة الحشد الافتراضية، مما يسمح للمعجبين بالاتصال والجلوس جنبًا إلى جنب لتشجيع الفرق.

جمعت الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) الفرق مع شاشات LED بطول 17 قدمًا تلتف حول ساحات كرة السلة لإعادة المشجعين تقريبًا إلى جانب اللاعبين.

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وكانت تجربة ناجحة وواحدة من أكثر الطرق الفريدة لجذب المعجبين للمشاهدة من المنزل، وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين Teams بتنسيقات مخصصة قريبًا.

يجب أن يجدد هذا كيفية إضافة المقدمين المحتوى إلى الاجتماعات، مما يسمح بوضع موجز فيديو للمقدم أعلى مجموعة الشرائح حتى لا يضطر المشاركون للاختيار بين مشاهدة مقدم العرض أو النظر إلى المجموعة بشكل منفصل.

تضيف مايكروسوفت أيضًا خيارات للغرف الجانبية في وقت لاحق من هذا العام، وسيسمح للمشاركين بالانقسام إلى مجموعات أصغر، والتي يمكن للمقدمين الدخول والخروج منها.

وهذا الأمر يبدو مثالياً للتعليم، حيث قد يطلب المعلم من الطلاب الانقسام إلى مجموعات للقيام بالأنشطة ثم التحقق من تقدمهم.

كما فتحت مايكروسوفت أبوابها لتطبيقات الجهات الخارجية خلال الاجتماعات في وقت سابق من هذا العام، وسيصل أكثر من 20 تطبيقًا الشهر المقبل للاستفادة من هذا التوسع.