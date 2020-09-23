تكنولوجيا: يعني إيه ميزة NFC Tag Reader بنظام التشغيل iOS 14؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفر نظام التشغيل الجديد iOS 14 ميزة جديدة تعرف بـ NFC Tag Reader، والتى يمكن الوصول إليها الآن مباشرة من مركز التحكم في هاتف أيفون، كما تساعد ميزة "App Clips" أيضًا في إجراء المدفوعات والتفاعل مع الأجهزة الأخرى المتوافقة مع NFC دون عناء. ميزة NFC Tag Reader: ميزة NFC Tag Reader: تعد NFC اختصار لمصطلح "Near Field Communication"، والتى تتيح لهاتف أيفون التفاعل مع الأجهزة القريبة لتبادل البيانات لاسلكيًا، إذ يمكن للأجهزة المدعومة استخدامها لقراءة المعلومات من العلامات الإلكترونية الأخرى، وباستخدام NFC Tag Reader يمكنك التسوق وتنشيط الأقفال وفتح الأبواب والتفاعل بصريًا مع أي جهاز يدعم تقنية NFC بضغطة واحدة من إصبعك. Advertisements - طريقة إضافة NFC Tag Reader إلى مركز التحكم: - طريقة إضافة NFC Tag Reader إلى مركز التحكم: -افتح تطبيق الإعدادات في هاتف أيفون. - انتقل إلى "إعدادات مركز التحكم". - مرر للأسفل وأضغط على الزر "+" الموجود قبل خيار NFC Tag Reader لإضافته إلى مركز التحكم. استخدام الميزة: استخدام الميزة: بمجرد إضافة قارئ علامة NFC، قم بإنهاء تطبيق الإعدادات وافتح مركز التحكم ثم اضغط على زر قارئ علامة NFC للوصول إليه، بعد ذلك، ضع هاتف أيفون بالقرب من علامة NFC صالحة لفحص المحتوى.

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