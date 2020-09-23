شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيهما تناسبك؟.. إيه الفرق بين ساعة أبل ووتش 6 بمقاس "40 ملم" و"44 ملم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز ساعة أبل Watch Series 6 الأحدث حتى الآن، بميزات جديدة ومثيرة للصحة واللياقة ومراقبة الأكسجين فى الدم وتطبيق ECG لمراقبة نبضات قلبك، وعلاوة على ذلك، تمتلئ كل هذه الميزات الرائعة بتصميم مستطيل الشكل وحديث، وتأتى ساعة Watch Series 6 بمقاسين هما 40 مم و44 مم وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بينهما كما يلي:

ساعة أبل Watch Series 6 بقياس 40mm

من الواضح تمامًا أن الشاشة مقاس 40 مم بها شاشة أصغر مقارنةً بـساعة أبل Watch 6 مقاس 44mm، وبصرف النظر عن حجم الشاشة، فهي ساعة أصغر بشكل عام، فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك معصم أصغر، فقد ترغب في اختيار هذا البديل لأن الأكبر 44 ملم يمكن أن يبدو بأنه ضخم.

وتقول أبل إن ساعة أبل Watch Series 6 مقاس 40 مم ستناسب معصم 130-200 مم، لذا ضع ذلك في الاعتبار، بالإضافة إلى ذلك، فإن أبل Watch 6 40mm هي البديل الأخف من الاثنين، على الرغم من أنها فقط ببضعة جرامات.

ساعة أبل Watch Series 6 بقياس 44mm

من الواضح أن شاشة أبل Watch Series 6 بقياس 44mm هي الأكبر، وهذا لا يبدو كل شىء حيث تحتوي الشاشة مقاس 44 مم على عدد أكبر من وحدات البيكسل، ويمكن أن يظهر النص أكبر قليلاً في بعض الأماكن عليها، وبالإضافة إلى ذلك، يزن بضعة جرامات إضافية من 40 ملم.

وهي تتناسب مع معصم 140-220 مم، لذلك إذا كان معصمك على الجانب الأكبر، فسيكون بالتأكيد خيارًا أفضل للحصول على مقاس 44 ملم.

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- الفرق بين أبل Watch Series 6 مقاس 40 مم وشاشة 44 مم:

أبل Watch Series 6 40mm: الشاشة 1.57 بوصة بدقة 494 × 324

أبل Watch Series 6 44mm: الشاشة 1.78 بوصة بدقة 448 × 368

مطابقة حجم معصم أبل Watch Series 6

على الرغم من أهمية مطابقة حجم معصمك قبل شراء ساعة أبل، يمكن لبعض الأشخاص الابتعاد دون التفكير في ذلك، وبشكل عام، للحصول على مستوى راحة أفضل، يجب أن تحصل على ساعة أبل تناسب حجم معصمك، ولكن في بعض الحالات، لن يحدد الاختلاف في حجم المعصم عملية الشراء.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون معصمك حوالي 150 مم، لذا يمكنك اختيار كلا الخيارين، ومع ذلك، من الجيد دائمًا تجربة ساعة أبل فى متجر أبل Store المحلي للتأكد من أنك تستمتع بمظهرها عليك وكيف تشعر بها على معصمك.

أيضًا، ضع في اعتبارك أن طول معظم السوارات المتاحة يتطابق عادةً مع حجم الساعة، وهذا يعني أن السوارات الصغيرة عادةً ليست متوفرة تمامًا للنطاقات 44 مم والكبيرة لـ 40 مم، وعلى الرغم من أنه ليس من المستحيل العثور على أحزمة، فقد يكون الأمر أكثر صعوبة.

ساعة أبل Watch Series 6 40mm مقابل 44mm: من حيث السعر

تعد أبل Watch Series 6 الأكبر حجمًا 44 ملم هي البديل الأكثر تكلفة، فبالنسبة لطراز أبل Watch Series 6 القياسي، يبلغ سعر 40 ملم 399 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر ساعة أبل Watch 6 مقاس 44 ملم 429 دولارً، وإذا اخترت متغيرًا أكثر تكلفة، على سبيل المثال واحد بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم، فسيكون السعر أيضًا حوالي 50 دولارًا إضافيًا لساعة أبل Watch مقاس 44 ملم.