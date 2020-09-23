شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن أسماء هواتف أيفون 12 المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هاتف أيفون 12 أحد أكثر الهواتف الذكية المنتظرة بشغف لهذا العام، حيث كشفت تسريبات جديدة تلميحًا حول أسماء مجموعة iPhone 12؟، حيث كان العديد من محبي أبل يأملون في الحصول على لمحة عن الهواتف الذكية الجديدة في حدث "Time Flies" الذي نظمته شركة أبل الأسبوع الماضي، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل.

وبدلاً من ذلك، تشير الشائعات إلى أن شركة آبل ستكشف أخيرًا عن هواتف iPhone 2020 الخاصة بها في حدث الشهر المقبل، لكن قبل الإصدار، كشف أحد المسربين الشهرين على شبكة تويتر عما يزعم أنه أسماء لأجهزة أيفون الجديدة، وفقًا لما ذكره المسرب الموثوق، فإن أجهزة أيفون الجديدة سيطلق عليها اسماء:

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

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iPhone 12 Max

ولعل هذه واحدة من المرات الأولى التي سمعنا فيها عن اقتراح iPhone 12 Mini كأحد الأسماء، على الرغم من أن هذا يتناسب مع الشائعات السابقة الأخرى، فيما يشير محلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo إلى أن أصغر أجهزة أيفون من الأربعة سيكون بشاشة مقاس 5.4 بوصة فقط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تكون أجهزة أيفون الثلاثة الأخرى هي iPhone 12 مقاس 6.1 بوصة، وiPhone 12 Pro مقاس 6.1 بوصة، وiPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 بوصة.