شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يزيل حسابات نشطة تؤثر على السياسة الفلبينية والأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة فيس بوك إنها أزالت شبكة من الحسابات الصينية الزائفة التي كانت تتدخل في السياسة الآسيوية والأمريكية، بما في ذلك بعض الحسابات التي نشرت مواد تدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعارضه، وقالت شبكة التواصل الاجتماعي في منشور عبر مدونتها الرسمية، إنها أوقفت 155 حسابًا على منصتها الرئيسية إلى جانب ستة حسابات على انستجرام.

وقد كانت الحسابات والصفحات الأكثر متابعة على نطاق واسع في الفلبين، حيث شاركوا محتوى يدعم تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والرئيس رودريجو دوتيرتي، وقالت الشركة إن الحسابات الأمريكية كان لديها عدد أقل من المتابعين ونشرت محتوى يغذي الانتخابات الأمريكية التي ستجرى في 3 نوفمبر.

وقال رئيس سياسة الأمن السيبراني في فيس بوك، ناثانيال جليشر، إن الإزالة كانت أول حسابات الشركة الصينية على أساس التدخل الأجنبي مع أي مشاركة في السياسة الأمريكية، لكنه قال إن الحسابات والمجموعات الأمريكية يبدو أنها تهدف بشكل أساسي إلى تكوين جمهور.

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وقال جليشر: "حجم المحتوى منخفض جدًا، ومن الصعب جدًا تقييم هدفهم"، وقال ترامب ومسؤولو مخابراته إن الصين تفضل المتحدي الديمقراطي جو بايدن، بينما قال الديمقراطيون في الكونجرس إن روسيا أكثر عدوانية، ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعقيب.

وقال فيس بوك إن شبكة الحسابات والصفحات والمجموعات استخدمت شبكات خاصة افتراضية وأدوات أخرى لإظهار أنها تعمل من مكان آخر غير الصين، وقد تابع أقل من 3000 شخص الصفحات الأمريكية المزيفة، بينما تابع أكثر من 100000 حساب تلك الموجودة في الفلبين.

وقد تضمنت الأصول الأمريكية للعملية، التي تمت إضافتها بين مايو وأغسطس، مجموعة تسمى بايدن هاريس 2020 تضم حوالي 1400 عضو وواحدة تسمى ترامب KAG 2020 وقالت إنها تدعم إعادة انتخاب ترامب وتضم ثلاثة أعضاء فقط، وفقًا لشركة التحليل Graphika.

وفي الفلبين، دعمت الحسابات كلاً من دوتيرتي وابنته، اللذان قد يرشحان لخلافته في عام 2022، وانتقدوا أيضًا رابلر، وهي مجموعة إعلامية مستقلة هدفًا متكررًا لحكومة دوتيرتي.