سعر ومواصفات Samsung Galaxy M51 – مميزات وعيوب سامسونج جالاكسي ام 51

هاتف Samsung Galaxy M51 هاتف ثقيل جدًا بإسمه. ثقيل جدًا بمواصفاته. ممتاز جدًا بسعره. هاتف بمعالج جيد الأداء هو Snapdragon 730G مع شاشة Super AMOLED و تركيبة كاميرات جيدة بعض الشئ. و بطارية عملاقة بشكل كبير بسعة 7000mah رقم كبير جدًا على هذه البطارية. مع شاحن سريع يشحنها في ساعتين

Samsung Galaxy M51 كان ينقصه شيئين. الشحن اللاسلكي و شاحن اسرع من هذه السرعة. ان كان الشاحن اسرع بعض الشئ كان الهاتف ليكون مثاليًا. الآن سيصدر الهاتف في مصر خلال ايام. سعر الهاتف سيكون ما بين 5000 الى 6000 جنيه مصري فإن صدر بهذا السعر فهو صفقة ممتازة جدًا