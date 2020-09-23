Galaxy A42 5G سيكون من أوائل الهواتف التي تستخدم المعالج Snapdragon 750G الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الهاتف Galaxy A42 5G في وقت سابق من هذا الشهر بإعتباره أرخص هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة سامسونج، ولكن الشركة كانت مترددة في الكشف عن المواصفات الكاملة لهذا الهاتف. والآن نحن نعرف لماذا.
وفقا للشفرة المصدرية لإختبارات الأداء الخاصة بالهاتف Galaxy A42 5G، فهذا الأخير يعمل بالمعالج Snapdragon 750G الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم للتو. في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن الهاتف Galaxy A42 5G لم يكسب المعالج Snapdragon 750G صفة الرسمية بعد، لذا يمكننا أن نرى لماذا كانت سامسونج شديدة السرية.
لم يذكر المصدر صراحة أنه المعالج Snapdragon 750G، ولكن توفره على نواتين بتردد 2.21GHz وستة أخرى بتردد 1.8GHz إلى جانب معالج الرسوميات Adreno 619 تجعل الأمور واضحة تمامًا.
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