جوجل تُعلن عن نظام Android 11 للتلفزيونات، ويُركز على الوسائط والخصوصية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد وقت قصير من إطلاق نظام Android 11 للهواتف الذكية، قررت شركة جوجل الآن إطلاق نظام Android 11 للتلفزيونات. يمكن العثور على العديد من الميزات الموجودة في نظام Android 11 للهواتف الذكية على نفس نظام التشغيل للتلفزيونات الذكية، فضلا عن تطبيقات أخرى مصممة خصيصًا لأجهزة التلفزيون.

قدمت شركة جوجل بعض الأمثلة على ميزات Android 11 TV الجوهرية مثل التحسينات التي طالت نظام إدارة الذاكرة. كما لم يتم التغاضي عن الخصوصية لأن شركة جوجل قررت توفير خيار منح الصلاحيات للتطبيقات مرة واحدة فقط. وعلاوة على ذلك، فقد تم تنفيذ إطار عمل ( Framework ) لأزرار كتم صوت الميكروفون الفعلية من أجل تكامل أفضل مع التلفزيونات التي تتميز بميكروفونات بعيدة المدى.

وفيما يخص التحسينات التي طالت الوسائط المتعددة، فقد قدمت شركة جوجل جلبت شركة جوجل أوضاع جديدة لتحسين الوسائط المنخفضة الكمون.

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بالإضافة إلى كل ذلك، قامت شركة جوجل في نظام Android 11 الجديد للتلفزيونات بتوسيع وظائف الخمول وأزرار التنبيه ووضع التمهيد الصامت لتحديثات النظام، ولكن يمكن القول أن أحد أهم التحسينات هو الدعم الأوسع لأيادي التحكم في الألعاب، وهو أمر ضروري لأي شخص مشترك في منصة Google Stadia.

تقول شركة جوجل أنها تعمل عن كثب مع الشركات المصنعة للتلفزيونات لتقديم تحديث Android 11 الجديد للمستهلكين في الأشهر القليلة المقبلة.