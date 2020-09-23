فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة آبل بإطلاق ما يصل إلى أربعة هواتف iPhone جديدة في شهر أكتوبر المقبل. نظرًا إلى أن جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة ستندرج ضمن تشكيلة iPhone 12 Series، فقد يكون نظام التسمية مربكًا إلى حد ما، ولكننا نعرف الآن ما هي الأسماء التي ستختارها لبعض هواتفها القادمة.

وفقا لتغريدة جديدة من المسرب البارز

12mini

12

12 Pro

12 Pro Max — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

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فيبدو أن العضو الأصغر في تشكيلة iPhone 12 Series سيحمل إسم iPhone 12 Mini. إستخدمت شركة آبل اللاحقة ” Mini ” في الماضي في أجهزة مثل iPad Mini و Mac Mini، لذلك نعتقد أن نظام التسمية هذا ليس مفاجئًا جدًا.

وبالنسبة لأولئك الذين سمعوا عن هذا للمرة الأولى، فسوف تقوم شركة آبل في الشهر المقبل بإطلاق ما يصل إلى أربعة هواتف iPhone جديدة. يُشاع أن iPhone 12 Mini سيضم شاشة بحجم 5.4 إنش مما يجعله أحد أصغر هواتف iPhone التي أطلقتها آبل منذ فترة. ثم هناك iPhone 12 و iPhone 12 Pro اللذان ترددا أنهما سيحصلان على شاشات بحجم 6.1 إنش، وأخيرًا وليس آخرًا، سيكون هناك أيضًا iPhone 12 Pro Max الذي يمكن أن يأتي مع شاشة بحجم 6.7 إنش.

يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من المصداقية، ولكن نظرًا لأننا نقترب أكثر وأكثر من موعد الإعلان الرسمي، فنحن نأمل أن نتلقى دعوة رسمية من شركة آبل قريبًا.