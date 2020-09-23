الإعلان رسميًا عن المعالج Snapdragon 750G، ويدعم شبكات 5G العالمية وتقنية إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة كوالكوم اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن المعالج Snapdragon 750G، وهو المعالج الذي قالت الشركة أنه متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G على مستوى العالم ويقوم بإزالة الضوضاء بإستخدام الذكاء الإصطناعي مع العلم بأنه يدعم أيضًا تشغيل الألعاب بسرعة 120 إطار في الثانية. وكما لاحظتم على الأرجح، فهذا المعالج الجديد يأتي ليكون بمثابة خلف متوافق مع شبكات 5G للمعالج Snapdragon 730G.

تم تزويد المعالج Snapdragon 750G الجديد بالمودم Snapdragon X52 المستخدم أيضًا في المعالج Snapdragon 765. وبالمقارنة مع المودم Snapdragon X51 الموجود داخل المعالج Snapdragon 690، فهو يضيف الدعم لشبكات 5G mmWave مما يجعله قادرًا على بلوغ سرعة تصل إلى 3.7 جيجابت في الثانية على مستوى التحميل. هذا المودم يدعم شبكات 5G Sub-6GHz أيضًا مما يجعله متوافقًا مع شبكات 5G في جميع أنحاء العالم.

يمكن لوحدة الذكاء الإصطناعي في المعالج الجديد توفير ما يصل إلى 4.0 Tops، وهو ما يعني أكثر بنحو 20 في المئة مقارنة مع المعالج Snapdragon 730G. يتم إستخدام هذا الذكاء الإصطناعي من أجل خاصية إلغاء الضوضاء Qualcomm Aqstic Echo Cancellation and Noise Suppression، وهي الخاصية التي يمكنها حتى مع ميكروفون واحد إزالة الأصوات مثل بكاء الطفل أو نباح الكلب، كما أنها ستقوم بكتم صوت صفارات الإنذار وأجهزة ثقب الصخور.

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هذه ميزة أساسية في العام 2020، فهي ستكون مفيدة في العديد من السيناريوهات مثل السيناريو الذي تُجري فيه مكالمة جماعية داخل المنزل حيث لا يمكنك إيجاد مكان هادئ. يمكن لنظام معالجة الصوت أيضًا رفع الصوت المنخفض ( الهمس ) إلى مستويات مسموعة. يعمل محرك الذكاء الاصطناعي أيضًا على تسريع فلاتر Snapchat بفضل تحسينات خاصة.

من أجل الأداء العام، يحتوي المعالج Snapdragon 750G على ثمانية أنوية Kryo 570 بتردد 2.2GHz مما يجعله يوفر أداءً أفضل بنسبة 20 في المئة مقارنة مع المعالج Snapdragon 730G. يمكن للكاميرا في الهاتف المُزود بالمعالج Snapdragon 750G الجديد تسجيل الفيديوهات بدقة 4K HDR10 وبدقة 4K HDR مع تفعيل خيار طمس الخلفية.

معالج الرسوميات Adreno 619 المستخدم في هذا المعالج يعد بسرعة أكبر بنحو 10 في المئة مقارنة مع المعالج Snapdragon 730G ويدعم شاشات بدقة تصل إلى +FullHD وبمعدل تحديث يصل إلى 120Hz. تم تجهيز هذا المعالج كذلك بـ Game Color Plus و Adreno HDR Fast Blend لتقديم رسوميات HDR10 عالية الكفاءة.

ستتوفر أولى الهواتف الذكية المُزودة بالمعالج Snapdragon 750G قبل نهاية هذا العام، وتقول شركة Xiaomi أنها ستكون الأولى في السوق.