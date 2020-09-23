شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن موعد مهمة أرتميس لهبوط أول امرأة على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا عن بعض التفاصيل الإضافية حول كيف ومتى ستعيد البشر إلى سطح القمر في تحديث لمهمة أرتميس، حيث أعلنت الوكالة هدفها المتمثل في إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2024 الذى سيكلف 28 مليار دولار، وسيتم إنفاق غالبية هذا المبلغ على وحدة الهبوط على سطح القمر والتي ستنقل ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة واحدة، إلى القمر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه لدى وكالة ناسا سجل حافل من فقدان أهدافها وتجاوز ميزانياتها، مع تلسكوب جيمس ويب كمثال رئيسي.

قال البروفيسور كريستوفر كونسيليس من جامعة نوتنجهام، إن تاريخ 2024 قد يكون ممكنًا تقنيًا، ولكن ليس وفقًا للميزانية الحالية، مضيفا "من غير المرجح أن يتم الوفاء بهذا الموعد النهائي".

هناك حاجة لمليارات الدولارات الإضافية سنويًا، وتم وضعها في الميزانية في الأصل عندما تم اقتراح Artemis، ومن المحتمل أن يتم الوصول إلى الهدف، ولكن ليس بحلول عام 2024، وسيعتمد التأخير على العديد من العوامل بما في ذلك من سيفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

سيتعين على الكونجرس، الذي سيخوض الانتخابات في 3 نوفمبر، التوقيع على تمويل المشروع، الذي أعلن دونالد ترامب أنه يمثل أولوية قصوى.

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أشار جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، إلى أن المخاطر السياسية وليس التحديات الهندسية غالبًا ما تكون أكبر تهديد لعمل ناسا، خاصة قبل الانتخابات، على سبيل المثال، أدى قرار باراك أوباما بإلغاء مهمة المريخ المخطط لها إلى إلغاء مليارات الدولارات من العمل الذي وافق عليه جورج دبليو بوش.

وأكد بريدنشتاين، أنه إذا كان سيتم الالتزام بالجدول الزمني لعام 2024، فيجب أن يوافق الكونجرس على الجزء الأول من التمويل الحكومي (3.2 مليار دولار) بحلول عيد الميلاد.

وأعلنت ناسا أن الخطوة الأولى ستكون الإطلاق غير المأهول لـ Artemis I، المقرر في نوفمبر 2021 ، مع الصاروخ العملاق SLS، وسيكون هذا الإطلاق المجدول المرة الأولى التي ينطلق فيها Orion على قمة SLS، وتعد المركبة التي ستنقل رواد الفضاء إلى السطح قيد التطوير حاليًا وسيتم بناؤها من جانب واحدة من ثلاث شركات خاصة، حيث سيذهب ما يقدر بنحو 16 مليار دولار من الميزانية المعلنة لهذه القضية.

أما الخطوة الثانية التي يجب تحقيقها قبل تاريخ 2024 هي Artemis II، وسيذكرنا إطلاق 2023 بأبولو 10 ويهدف إلى أن يكون بمثابة بروفة لطاقم مهمة 2024.

سينفصل رواد الفضاء على متن الطائرة عن مرحلة الدفع ويتدربون على الاقتراب منها يدويًا والابتعاد عنها كممارسة للمهام المستقبلية، وسيجرون أيضا عمليات التقارب والالتحام التي ستساعد في إبلاغ هبوط 2024 ، الذي يطلق عليه اسم Artemis III.