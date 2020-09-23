تكنولوجيا: المحطة الفضائية الدولية تناور لتجنب الاصطدام بالقمامة الفضائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن المحطة الفضائية الدولية نفذت مناورة ناجحة لتجنب الاصطدام بالقمامة الفضائية، وأشارت الوكالة إلى أن المحطة نفذت هذه المناورة بواسطة محركات مركبة "بروجريس" الفضائية الروسية بعد تلقى معلومات عن اقتراب أجسام مجهولة من المحطة.
وأثناء تنفيذ المناورة، لجأ طاقم المحطة الدولية إلى مركبة "سويوز" الروسية، وعقب المناورة أكدت "ناسا" عودة المحطة الدولية إلى عملها الطبيعى، وأن الطاقم لم يتعرض لأى خطر.
جدير بالذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يتكون في الوقت الراهن من الروسيين أناطولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، والأمريكي كريستوفر كاسيدي.
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تخطط شركة الإنتاج التي يطلق عليها اسم Space Hero Inc، لإنشاء مسابقة تلفزيونية تسمى Space Hero، والتي ستختار المتسابقين من جميع أنحاء العالم للتدرب على الفضاء في تجربة واقعية.
ومن المفترض أن يحصل الفائز في المسابقة على رحلة مدتها 10 أيام إلى محطة الفضاء التي سيتم بثها عبر التلفزيون منذ الإطلاق للعودة إلى الأرض.
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