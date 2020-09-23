شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شريحة جديدة تربط أدمغة البشر بأجهزة الكمبيوتر وتعالج الشلل (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتجه إيلون ماسك فقط إلى ابتكار شريحة دماغية تربط العقل البشرى بأجهزة الكمبيوتر ولكن هناك شرائح أخرى يتم تطويرها في هذا الإطار، فتم الإعلان عن شريحة دماغية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، تحفز الحبل الشوكى لعلاج الأشخاص المصابية بالشلل ويمكن استخدامها لعلاج أمراض الجهاز العصبي عن طريق الكشف عن الإشارات الكهربائية وإطلاقها.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تطوير الشريحة واختبارها بنجاح على الحيوانات، ويأمل الباحثون الآن في إمكانية تكييفها للاستخدام على البشر.



شريحة الامراض يقول العلماء، إنها ستكون أيضًا قادرة على الاتصال بجهاز كمبيوتر وتقديم مجموعة من الفوائد الطبية للجيل المقبل. وعادة ما يكون ربط الدماغ البشري بجهاز كمبيوتر من عمل كتاب الخيال العلمي وصانعي الأفلام، لكن التحركات جارية لجعل التكنولوجيا حقيقة واقعة. استضاف إيلون ماسك في الشهر الماضي، حدثًا ضخما حيث تحدث عن التطورات من خلال نسخته الخاصة من تقنية شرائح الدماغ Neuralink، ومع ذلك، فإن الابتكار في هذا المجال يتراجع بسبب التكلفة العالية وطول الوقت الذي يمكن أن يستغرقه تطوير النماذج الأولية المزروعة. Advertisements

شريحة الدماغ توفر الطباعة ثلاثية الأبعاد خيارًا قابلاً للتخصيص وسريعًا ورخيصًا يمكن أن يحدث ثورة في الصناعة المزدهرة، واستخدم الباحثون شريحة ناعمة متعددة الطبقات لتحفيز الحبل الشوكي التالف للقطط والجرذان وسمك الزرد. أظهرت الدراسة أيضًا أن الشريحة فعالة على سطح الدماغ والأعصاب والعضلات المحيطية، وبينما يظل الحبل الشوكي هو المحور الأساسي، يمكن أن تسمح التكنولوجيا بالتطورات العلاجية للحالات التي تؤثر على هذه الأنسجة.

شريحة

يقول البروفيسور إيفان مينيف، أحد باحثى الدراسة من جامعة شيفيلد، إن البحث يوضح كيف يمكن للطابعة ثلاثية الأبعاد أن تفيد الباحثين، مضيفا "إن قوة الطباعة ثلاثية الأبعاد تعني أن النماذج المزروعة يمكن تغييرها بسرعة وإعادة إنتاجها مرة أخرى حسب الحاجة للمساعدة في دفع البحث والابتكار في الواجهات العصبية إلى الأمام".

كما يقترح أنه في المستقبل، يمكن طباعة الزرع في غرفة العمليات أثناء تحضير المريض، وقال الخبراء إن الرؤية تعتمد على زرعات يمكنها استشعار وتزويد النبضات الكهربائية الدقيقة في الدماغ والجهاز العصبي.