شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية إضافة الأدوات بنظام تشغيل iOS 14 إلى الشاشة الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد إضافة الأدوات والاختصارات " widget" إلى أي صفحة على الأيفون من أبرز التغييرات التي تم إدخالها في نظام التشغيل iOS 14، لذلك نرصد هذه الميزات وخطواتها، وفقا لما ذكره موقع "the verge"، لكى تتمكن من إضافة أداة إلى شاشتك الرئيسية:

• المس مع الاستمرار منطقة فارغة على الشاشة حتى تهتز تطبيقاتك وتظهر رموز ناقص.

• اضغط على علامة الجمع في الزاوية العلوية اليسرى، وستظهر لك قائمة من الأدوات الموجودة.

• اضغط على القطعة التي تريد إضافتها، ومرر لليسار واليمين لاختيار حجم الأداة وشكلها.

• اضغط على "إضافة أداة"

• بمجرد إضافة الأداة، اضغط في أي مكان على الشاشة الرئيسية للخروج من وضع التحرير

• لاحظ أنه في المرة الأولى التي تضغط فيها على عنصر واجهة المستخدم الجديد، قد يُطلب منك تعديل ميزاته.

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• لتحريك الأداة على الشاشة أو إلى شاشة أخرى، فقط اضغط عليها مع الاستمرار حتى تبدأ في الاهتزاز ثم انقلها إلى المكان الذي تريده.

إذا كنت تريد التخلص من الأداة، فاضغط لفترة طويلة لإظهار خيار الإزالة، كما أنه يمكنك إنشاء كومة من الأدوات إذا كنت تريد توفير مساحة، وذلك من خلال:

• حدد عنصر واجهة مستخدم لشاشتك الرئيسية كما هو موضح أعلاه وضعه في المكان الذي تريده.

حدد الأداة التالية التي تريد وضعها وحفظها في شاشتك الرئيسية

• اضغط مطولاً على الأداة بحيث يمكنك تحريكها حول الشاشة، وضعها فوق الأول.

لاحظ أن الأداة يجب أن تكون بنفس الحجم والشكل؛ لا يمكنك، على سبيل المثال، وضع أداة صغيرة على أداة متوسطة الحجم.

لرؤية كل عنصر واجهة مستخدم في مجموعتك، اسحب لأعلى أو لأسفل على القطعة العلوية وسيتم الكشف عن القطعة التالية.