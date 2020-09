شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكم على عضو بمجموعة هاكرز "The Dark Overlord" بالسجن خمس سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكم قاضٍ محلي في الولايات المتحدة على مواطن بريطاني بالسجن لمدة خمس سنوات لمشاركته في أنشطة الجرائم الإلكترونية لمجموعة القرصنة الجماعية "The Dark Overlord"، حيث تم تسليم ناثان وايت من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2019 لاستهداف شبكات الكمبيوتر للشركات الأمريكية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فمن بين الضحايا مقدمي الرعاية الصحية وشركات المحاسبة في منطقة سانت لويس بولاية ميزوري حيث واجه "وايت" اتهامات، لقد أقر بأنه مذنب في سرقة الهوية المشددة والاحتيال عبر الكمبيوتر، ووفقًا لوزارة العدل، فقد اعترف بأنه عضو في The Dark Overlord منذ عام 2016.

وتشتهر المجموعة بالوصول عن بُعد إلى شبكات الكمبيوتر الخاصة بالشركات في الولايات المتحدة لسرقة البيانات الحساسة، مثل السجلات الطبية للمرضى ومعلومات التعريف الشخصية، ثم يهددون بالإفراج عن تلك البيانات ما لم تدفع الشركات الضحية فدية تتراوح عادة بين 75000 دولار و350 ألف دولار من البيتكوين.

وفي عام 2017، قامت المجموعة بتسريب حلقات Orange Is the New Black الجديدة بشكل سيء حتى بعد أن قامت شركة ما بعد الإنتاج بسرقة الملفات من دفع فدية قدرها 50000 دولار، وفي العام الماضي، قاموا أيضًا بإلقاء مجموعة من المستندات المتعلقة بـ 9/11 عبر الإنترنت.

وبصرف النظر عن تأكيد أنه كان جزءًا من The Dark Overlord، كشف "وايت" عن الأدوار المحددة التي لعبها داخل المجموعة، فيما تقول وزارة العدل إنه اعترف بالمشاركة في مؤامرة "من خلال إنشاء والتحقق من صحة وصيانة الاتصالات والدفع وحسابات الشبكة الخاصة الافتراضية" التي استخدمتها المجموعة لتهديد الضحايا وابتزازهم في ميسوري.

وقال المدعي الأمريكي جيف جنسن من المنطقة الشرقية من ولاية ميسوري في بيان: “لقد قام The Dark Overlord باختراق عدد لا يحصى من أرباب العمل في الولايات المتحدة، والعديد منهم ضحية بشكل متكرر، أنا ممتن للضحايا الذين تقدموا على الرغم من تهديدات الفدية والمدعين العامين والوكلاء الذين كانوا أول من قبض على عضو من The Dark Overlord في الولايات المتحدة ومعاقبته ".