شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين النقاط الخضراء والبرتقالية التى تظهر أعلى الشاشة "لو معاك أيفون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفر نظام التشغيل الجديد iOS 14 العديد من المميزات خاصة فيما يتعلق بخصوصية المستخدمين، وذلك من أجل المحافظة على أمنهم وسلامتهم، ولعل من ضمن هذه المميزات الجديدة والتى من ضمنها ميزة على الجانب الأيمن من شريط الحالة في أعلى هاتف أيفون، حيث تظهر هذه الميزة على هيئة نقاط خضراء وبرتقالية وفيما يلي نعرض الفارق بين هذه الألوان وما الذي تعنيه كما يلي:

- النقطة البرتقالية:

عند ظهور النقطة البرتقالية على أيفون فهذا يعني أن أحد التطبيقات يستخدم الميكروفون، وهو ما يعني أن التطبيق يستمع إلى الميكروفون، وقد يقوم بتسجيل الصوت أيضًا، لذلك يجب ألا ترى النقطة البرتقالية على جهاز أيفون إلا عندما تفعل شيئًا يتضمن استخدام الميكروفون.

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- النقطة الخضراء:

تظهر نقطة خضراء في شريط الحالة على آيفون عندما يصل أحد التطبيقات إلى الكاميرا، وهذا يعني أيضًا أنه يتم الوصول إلى الميكروفون أيضًا، فإذا وجدت أن تطبيقًا ما يصل إلى الكاميرا الخاصة بك دون أي سبب واضح، فمن الجيد الاتصال بالمطور أو دعم العملاء، وإذا لم يتمكنوا من إعطاء تفسير منطقي لذلك، وكنت تشك في أن التطبيق يتجسس عليك، فمن الجيد حذف التطبيق أو إبطال الوصول إلى الكاميرا.

لكن في نفس الوقت، فإن نظام iOS 14 لا يمكنه معرفة ما يفعله التطبيق بالبيانات، حيث يمكن الاحتفاظ بالبيانات على جهازك أو يمكن نقلها عبر الشبكة.