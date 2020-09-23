HMD Global Oy تُعلن عن إطلاق الهاتف Nokia 8.3 5G على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة HMD Global Oy عن الهاتف Nokia 8.3 5G في شهر مارس الماضي بإعتباره أول هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من الشركة، ولكن لم يتم إطلاقه في السوق حتى الآن. ومع ذلك، هذا تغير الآن، فقد أعلنت شركة HMD Global Oy اليوم أنها قررت إطلاق الهاتف Nokia 8.3 5G على الصعيد العالمي مقابل 700 دولار أمريكي للنسخة المُزودة بـ 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.

للتذكير، الهاتف Nokia 8.3 5G يضم شاشة كبيرة، وأربع كاميرات في الخلف مع عدسات ZEISS، كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

HMD Global Oy تقول أن Nokia 8.3 5G هو هاتف مستقبلي، فهو يدعم نطاقات 5G أكثر من الهواتف الرائدة الباهظة الثامنة، وهذا ما يجعل الهاتف الجديد لشركة HMD Global Oy متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G الحالية المستخدمة في جميع أنحاء العالم.

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الهاتف Nokia 8.3 5G الجديد يضم شاشة +FullHD بحجم 6.81 إنش تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 24 ميغابكسل والتي تستخدم بدورها عدسات ZEISS.

الهاتف Nokia 8.3 5G الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية التي تستخدم أيضًا لتصوير اللقطات في البيئة المنخفضة الإضاءة. وبالنسبة للكاميرتين المتبقيتين، فواحدة عبارة عن كاميرا ماكرو بينما تعمل الكاميرا الثانية على إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Nokia 8.3 5G الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع نظام Android 10 الخام نظرًا إلى أنه يُعتبر جزءًا من مبادرة Android One مع العلم بأنه يضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.