HMD Global Oy تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Nokia 2.4 و Nokia 3.4

فاطمة أيت طالب - دبي - إستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن قررت شركة HMD Global Oy أخيرًا اليوم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Nokia 2.4 و Nokia 3.4 ليكونا بذلك الهاتفين الأحدث في تشكيلة هواتف الشركة الفنلندية الإقتصادية.

Nokia 3.4

وبالنسبة للهاتف Nokia 3.4، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.39 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 460، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 10W.

وعلاوة على ذلك، الهاتف Nokia 3.4 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

الهاتف Nokia 3.4 الجديد سيكون متاحًا بلون واحد في أوائل شهر أكتوبر مقابل 160 يورو لنسخة 3GB/32GB، ولكن ستكون هناك نسخ أخرى تشمل 3GB/64GB و 4GB/64GB.

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Nokia 2.4

أما بالنسبة للهاتف Nokia 2.4، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج رباعي النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن بقوة 5W.

الهاتف Nokia 2.4 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

الهاتف Nokia 2.4 الجديد سيكون متوفرًا باللونين الأرجواني والرمادي قبل نهاية هذا الشهر مقابل 120 يورو لنسخة 2GB/32GB مع العلم بأنه ستكون هناك نسخة أخرى تضم 3GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية.