شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطوات فيس بوك لحماية العملية الانتخابية الأمريكية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نرصد ما أقدمت عليه شركة فيس بوك هذه المرة:

• تم حظر جميع الإعلانات السياسية الجديدة على فيس بوك وانستجرام لمدة أسبوع اعتبارًا من 3 نوفمبر، ولكن يمكن إعادة استخدام الإعلانات الحالية وإعادة استهدافها.

• تمت إزالة المعلومات الخاطئة حول التصويت الآن، وليس قبل 72 ساعة من 3 نوفمبر كما كان مخططًا.

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• تم تعليق إعادة توجيه المجموعة على ماسنجر، بحيث يمكن للمستخدمين إعادة توجيه خمس رسائل فقط في المرة الواحدة.

• تتم إزالة المنشورات التي تحتوي على قمع ضمني للناخبين.

• سيخبر مركز معلومات التصويت على فيس بوك الناس أنه لا يوجد شيء غير شرعي في عدم وجود نتيجة ليلة الانتخابات، حتى لا تتسرب أي معلومات عن النتيجة قبل موعدها.

• أي شخص يدعي فوزه في الانتخابات قبل أن يتم الكشف عن النتائج، سيتم وضع علامة على منشوره مع رابط للنتائج الرسمية.