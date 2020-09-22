شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الغطاء الجليدى بالقطب الشمالى يصل إلى أدنى مستوياته السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المتحدثة الرسمية لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية، كلير نوليس، اليوم الثلاثاء، أن حجم الغطاء الجليدي البحري في القطب الشمالي، وهو أحد مؤشرات تغير المناخ العالمي، وصل إلى أدنى مستوياته السنوية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

Advertisements

ووفقًا لنوليس، هذا الحد الأدنى للمستوى السنوية نشأ بعد موسم ذوبان الجليد الصيفي ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي في الصيف المسجلة هذا العام في سيبيريا، ويعتبر امتداد الجليد البحري أحد مؤشرات تغير المناخ المدرجة في بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن حالة المناخ العالمي.

وأشارت إلى أن المستوى القياسي المنخفض لمدى الجليد ظل في عام 2012. ومع هذا، فإن البيانات الخاصة بالسنة الحالية أولية، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الهواء الدافئ في الصيف إلى تقليل مستوى امتداد الجليد، مما يشير إلى ميل الغطاء الجليدي في القطب الشمالي إلى الانخفاض.