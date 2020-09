شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير ذكاء اصطناعى يتمكن من تشخيص هشاشة العظام قبل ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر دراسة حديثة، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تشخيص هشاشة العظام عن طريق تحليل نسيج الغضروف قبل ثلاث سنوات من بدء التآكل والتسبب في آلام المفاصل، حيث وجدت دراسة أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه لتحديد ما إذا كان شخص ما سيصاب بالتهاب المفاصل ويعاني هشاشة العظام.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أجرى باحثون من مستشفى جون هوبكنز وآخرون نموذجًا للذكاء الاصطناعي عبر عمليات مسح شملت 86 شخصًا لا تظهر عليهم أعراض هشاشة العظام.

كان نموذج التعلم الآلي على وشك اكتشاف المراحل الأولى من الحالة بدقة تصل إلى 78% حتى ثلاث سنوات قبل ظهور الأعراض، بحسب ما نشر من نتائج فى مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.

يعاني حوالي 8.5 مليون شخص في المملكة المتحدة من هشاشة العظام، وهي حالة تسبب ألم المفاصل وتيبسها، خاصة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

إذا كان من الممكن اكتشاف الحالة مبكرًا، فقد يؤدي مزيج من فقدان الوزن وممارسة الرياضة إلى جعل هشاشة العظام أقل حدة عند حدوثه، أو حتى تأخير ظهوره.

تفتقر عدد من الأمراض، بما في ذلك هشاشة العظام، إلى أي إشارات بصرية في المراحل المبكرة والتي تستعصي على الكشف المعتمد على الصور مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

عندما يتعلق الأمر بهشاشة العظام، فإنه بحلول الوقت الذي يتم فيه تشخيصه يكون بالفعل في مرحلة لا رجعة فيها، وبعد وقت طويل من حدوث تلف العظام بالفعل.

يركز العلاج الحالي على الرعاية الملطفة أو الجراحة، بالإضافة إلى حالات العضلات والعظام الأخرى، وحتى بعد ظهور الأعراض وبدء تلف العظام الذي لا يمكن علاجه، لا يزال من الصعب استخدام التصوير الطبي لربط أعراض الألم بتطور المرض، وهو ما يوضح مدى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعى في التشخيص المبكر.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يمكن استخدام هذه التقنية في بيئة سريرية، بما في ذلك دراسة أكبر لاختبار نموذج الذكاء الاصطناعي، فيريد الباحثون أيضًا إجراء اختبارات تقارن الظروف الكيميائية الفعلية للغضاريف بتنبؤات النموذج للتأكد من دقتها.

قد تكون الطريقة التي طوروها قادرة على تكييفها للكشف عن المراحل المبكرة من الحالات الأخرى مثل السرطانات واعتلال الشبكية والخرف.