شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شرطة لوس أنجلوس استخدمت تقنية التعرف على الوجه حوالى 30 ألف مرة منذ 2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لسنوات طويلة لم تقدم إدارة شرطة لوس أنجلوس (LAPD) إجابة واضحة حول ما إذا كانت تستخدم التعرف على الوجه في عملها الشرطي، لكن هذا تغير هذا الأسبوع، حيث قالت الوكالة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز أنها استخدمت التكنولوجيا ما يقرب من 30 ألف مرة منذ أواخر عام 2009.

حيث تستخدم شرطة لوس أنجلوس نظام التعريف الإقليمي لمقاطعة لوس أنجلوس (LACRIS)، وهي قاعدة بيانات تضم أكثر من 9 ملايين صورة مجهولة تحتفظ بها إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، وفي وقت ما، كان أكثر من 500 من موظفي شرطة لوس أنجلوس يمكنهم الوصول إلى النظام، على الرغم من أن الإدارة تدعي أن العدد أقرب إلى 300 في الأشهر الأخيرة.

وقال جوش روبنشتاين، المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، إنه لا يستطيع التأكد من عدد الاعتقالات التي ساعدت LACRIS قسم الشرطة على القيام بها، ومع ذلك، قال: "لم يتم القبض على أي فرد من قبل شرطة لوس أنجلوس استنادًا إلى نتائج التعرف على الوجه فقط".

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وفي عام 2019، قال روبنشتاين لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن الشرطة لا تستخدم تقنية التعرف على الوجه، وقال مساعد رئيس شرطة لوس أنجلوس هورا للصحيفة إن النفي الأخير كان أخطاء، كما قال "نحن لا نحاول إخفاء أي شيء".

فيما تعترف شرطة لوس أنجلوس بأنها تستخدم تقنية التعرف على الوجه في وقت تتناقش فيه المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة بشأن استخدام الشرطة لهذه التكنولوجيا، ففي نيويورك، تعهد العمدة بيل دي بلاسيو مؤخرًا بأن المدينة ستعيد تقييم موقعها في التكنولوجيا بعد أن استخدمت شرطة نيويورك تقنية التعرف على الوجه للتحقيق مع ناشط بارز في قضية Black Lives Matter.

وقد حظرت بوسطن مؤخرًا قسم الشرطة المحلي لديها من استخدام التكنولوجيا تمامًا بعد أن تم القبض على روبرت ويليامز، وهو رجل أسود من ديترويت، بشكل خاطئ بسبب تحديد هوية مزيف للشرطة باستخدام برنامج توفره شركة DataWorks Plus.