ميزات الأمان والخصوصية الخمسة الجديدة في نظام Android 11 التي تحتاج إلى معرفتها

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد انتظار طويل وشهور من الاختبارات، أصدرت شركة جوجل في الأسبوع الماضي نظام Android 11، والذي يمثل أحدث إصدار من نظام التشغيل التابع للشركة والمخصصة للهواتف المحمولة، وذلك مع ميزات توفر للمليارات من مستخدميها مزيدًا من التحكم في أمان البيانات وخصوصيتهم.

دائمًا ما يكون أمان الأندرويد موضوعًا ساخنًا ودائمًا ما يكون لسبب خاطئ، بما في ذلك فشل جوجل في منع توزيع التطبيقات الضارة عبر متجر Google Play Store، والمطالبة الزائدة بالصلاحيات من قبل التطبيقات، وتسريبات الخصوصية. على الرغم من أنه يمكن تجنب معظم هذه المشاكل طالما أن المستخدمين يستفيدون من الميزات المتاحة بالفعل والقليل من الحس السليم، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون غير مدركين لممارسات الأمان الأساسية أو يتبعونها.

وفقًا لإعلان جوجل الأخير، يتضمن أحدث إصدار من نظام Android 11 بعض الإجراءات الجديدة المصممة لإبقاء بيانات المستخدمين آمنة بشكل افتراضي، وزيادة الشفافية، وتوفير تحكم أفضل. بدلاً من التعمق في التغييرات الصغيرة أو الأكثر شمولاً، قمنا بتلخيص بعض تحديثات ميزات الأمان والخصوصية الهامة التي يوفرها Android 11 والتي تعد أكثر أهمية.

1 – توفير الصلاحيات للتطبيقات مرة واحدة فقط

مثل هذه الميزة متاحة بالفعل في نظام iOS، وهي تسمح للمستخدمين بمنح التطبيقات إمكانية إستخدام مكونات الأجهزة الأكثر حساسية، مثل الموقع والميكروفون والكاميرا مرة واحدة فقط. وبالتالي، فإن التطبيقات مطلوبة بإستعادة الصلاحيات قبل إعادة إستخدام تلك المكونات من جديد. هذه الميزة ليست جديدة في الأندرويد ولكنها كانت متاحة سابقًا للاستخدام أثناء تنزيل تطبيق جديد من متجر Google Play. قد تقوم بعض التطبيقات بتشغيل نفس الصلاحية بعد التثبيت والبعض الآخر أثناء الوصول إلى المستشعرات لأول مرة، مما يزيد من طبقة الخصوصية.

2- إعادة الضبط التلقائي للصلاحيات للتطبيقات غير المستخدمة

هذا جديد. قد يكون هناك سيناريو لم تتفاعل فيه مع تطبيق مثبت لأشهر أو نسيته تمامًا بعد التنزيل وقد منحته صلاحيات مطلوبة مسبقا. بالإضافة إلى تهديد خصوصيتك، قد تستمر هذه التطبيقات في استهلاك موارد جهازك أو تواصل الوصول إلى بياناتك في الخلفية. لمعالجة مثل هذه السيناريوهات، تعمل ميزة إعادة الضبط التلقائي الجديدة للصلاحيات في Android 11 على تمكين نظام تشغيل الهاتف المحمول من إعادة تعيين الصلاحيات الحساسة تلقائيًا لتطبيق لم يستخدمه المستخدم منذ بضعة أشهر. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك دائمًا إعادة منح الصلاحيات لهذه التطبيقات متى إستخدمتها مرة أخرى.

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3- تصحيحات أمان سريعة عبر Google Play Store

على الرغم من أن جوجل تطلب الآن من الشركات المصنعة للهواتف الذكية إصدار تحديثات أمنية منتظمة للمستخدمين، إلا أنها لا تزال لا تساعد المستخدمين النهائيين على تصحيح نقاط الضعف الحرجة قبل أن يستغلها القراصنة. مع نظام Android 11، زادت الشركة من تكامل Google Play Store مع نظام التشغيل في الأجهزة، مما يسمح له بتنزيل وتثبيت التحديثات الأمنية الهامة لنظام التشغيل على الفور، تمامًا مثل أي تطبيق، وذلك من خوادم جوجل مباشرة. بمعنى آخر، سيتلقى مستخدمو Android 11 التحديثات الأمنية والإصلاحات بمجرد توفرها بدلاً من الاعتماد على الشركات المصنعة للأجهزة لإصدار تحديثات على مستوى نظام التشغيل.

4- التخزين المحدد النطاق لحماية البيانات

تم تضمين هذه الميزة لأول مرة في نظام Android Q خلال العام الماضي، وهي تتوفر كذلك في نظام Android 11 الجديد. كما أوضحنا في مقال سابق، يمنح التخزين المحدد النطاق لكل تطبيق مساحة تخزين معزولة على الجهاز بطريقة لا يمكن لأي تطبيق آخر مثبت على نفس الجهاز الوصول إليها مباشرة لحماية البيانات المحفوظة من قبل التطبيقات الأخرى.

5- تقييد الوصول غير الضروري إلى الموقع في الخلفية

أهم تغييرات الخصوصية في نظام Android 11 نجد تقييد وصول التطبيقات إلى موقع الجهاز في الخلفية. عندما يطلب أحد التطبيقات إذنًا للوصول إلى موقعك، فإن نظام Android 11 يضمن لك الوصول الواضح إلى بيانات موقعك الحالي في الأمام، وإذا كان هذا التطبيق يتطلب الوصول إلى موقعك في الخلفية، فهو بحاجة إلى الحصول على صلاحية أخرى. يتطلب هذا الطلب الثاني من المستخدمين اتباع خطوات إضافية بدلاً من النقر بشكل أعمى على خيار ” موافق “. لذلك لا تحصل التطبيقات على إمكانية الوصول إلى بيانات أكثر مما تحتاج. من أجل الوصول إلى الموقع في الخلفية، يجب على المستخدمين تعيين خيار ” السماح طوال الوقت ” في الإعدادات. وإلى جانب ذلك، تطلب جوجل أيضًا من مطوري تطبيقات الأندرويد شرح سبب إحتياج تطبيقهم للوصول إلى الموقع في الخلفية في المقام الأول.

كانت هذه مقدمة موجزة لجميع ميزات الأمان والخصوصية المهمة المتاحة لمستخدمي الهواتف الذكية مع أحدث إصدار من الأندرويد.