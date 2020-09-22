فاطمة أيت طالب - دبي - مع الإصدار الجديد من نظام iOS 14، تتيح لك آبل أخيرًا امكانية اختيار المتصفح الذي تريد استخدامه كمتصفح افتراضي في النظام، مما يتيح لك تجنب إستخدام المتصفح Safari إذا كُنت تفضل استخدام متصفح من الطرف الثالث مثل Google Chrome أو Microsoft Edge. كما تسمح آبل أيضًا لمستخدمي iPhone بتغيير تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي الخاص بهم في نظام التشغيل الجديد.
لكي تكون قادرًا على تغيير المتصفح الافتراضي، كان يتوجب على المطورين تحديث تطبيقاتهم. لا يزال يتعين على جميع المتصفحات إستخدام WebKit كمحرك التصفح الأساسي الخاص بها، مما يعني أن الاختلافات الرئيسية بينها ستكون على مستوى واجهات المستخدم وكيفية مزامنتها مع الأنظمة الأساسية الأخرى، بدلاً من طريقة عرض صفحات الويب في الوقت الفعلي، ولكن هناك مجموعة محدودة فقط من المتصفحات التي يمكن تعيينها كمتصفح إفتراضي في نظام iOS 14.
فيما يلي قائمة بالمتصفحات الإفتراضية البديلة التي يمكننا تأكيدها :
- Google Chrome
- DuckDuckGo
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
من الجدير بالذكر أن المتصفح Brave لمنصة iOS غائب بشكل ملحوظ عن هذه القائمة (على الرغم من أن الشركة أكدت أن أحدث إصدار من متصفحها يخضع حاليًا لعملية مراجعة Apple) و Opera Touch (إصدار خاص بنظام iOS من المتصفح Opera). قُمنا أيضًا بتحميل مجموعة متنوعة من متصفحات iOS الأخرى التي يوصى بها كثيرًا في قوائم ” أفضل متصفحات iOS ” بما في ذلك Dolphin و Ghostery و UC Browser و Aloha، ووجدنا أنها لم تظهر في قائمة المتصفحات التي يُمكن إختيارها كمتصفح إفتراضي في النظام.
حتى كتابة هذه السطور، يبدو أن هناك خلل في نظام iOS 14 يعيد تعيين متصفحك الافتراضي إلى Safari كلما تم إعادة تشغيل جهازك. لم تستجب آبل بعد لطلبنا للتعليق على هذا الخلل، ولكننا نتوقع إصلاحه من خلال التحديث المقبل لنظام iOS.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه هي المتصفحات التي يتيح لك نظام iOS 14 الجديد تعيينها كمتصفح إفتراضي للنظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.