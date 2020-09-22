Oracle تقول أن ByteDance لن يكون لها حصة الملكية في شركة TikTok Global الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في بيان للصحفيين يوم الاثنين، أعلنت شركة Oracle أنه سيتم سحب مشروعها الجديد TikTok Global بالكامل من ByteDance، وهو خروج كبير عن التقارير السابقة للصفقة المتفق عليها بين الشركتين.

وقالت الشركة في بيان للصحفيين : “عند إنشاء TikTok Global، ستقوم شركتي Oracle و Walmart بإستثمارهما وسيتم توزيع أسهم TikTok Global على مالكيها، وسيكون الأمريكيون هم الأغلبية ولن تمتلك ByteDance أي ملكية في TikTok Global “.

يختلف البيان بشكل كبير عن التقارير السابقة، التي أظهرت أن Oracle و Walmart تستحوذان على حصة 20 في المئة فقط في المشروع الجديد وتحافظ ByteDance على حصة الأغلبية بحصولها على 80 في المئة الأخرى. لم تتنازل ByteDance علنًا عن حقوقها في الشركة، ولم ترد Oracle على طلب التوضيح.

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صباح الإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن الصين ستكون مطالبة بالتخلي عن سيطرتها على التطبيق من أجل إتمام الصفقة.

لا تزال قدرة TikTok على العمل داخل الولايات المتحدة موضع شك عميق. كانت وزارة التجارة قد استعدت لفرض عقوبات على الشركة يوم الجمعة، ولكن تم تأجيل ذلك الإجراء بعد أن أعطى الرئيس موافقة غير رسمية على الصفقة في نهاية الأسبوع. تم رفض الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة ByteDance في أعقاب هذا التمديد. كان من المتوقع أن يسحب الرئيس رسميًا الأوامر التنفيذية التي تحظر التطبيق في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان المسؤولون الحكوميون في الصين حذرين من أي صفقة مُرتبة وألقوا بالخطط في حالة من الفوضى في شهر أغسطس الماضي عندما فرضوا قوانين جديدة لمنع حصول الشركات الأمريكية على التكنولوجيات الصينية المنشأ، بما في ذلك الخوارزميات المستخدمة في تطبيق TikTok. تم تقديم الاقتراح الحالي، الذي سيشهد حصول كل من Oracle و Walmart على حصة الأقلية في شركة TikTok Global الأمريكية الجديدة، كحل وسط لتجنب القوانين الصينية هذه، على الرغم من أن الكثيرين يشككون في ما إذا كان هذا قد عالج بشكل كاف مخاوف الأمن القومي للحكومة الأمريكية. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية ستوافق على الإقتراح الجديد أم أنها ستتخذ خطوات إضافية لمنعه.