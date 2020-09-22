ميزة جديدة من واتساب لحذف مقاطع الفيديو والصور تلقائيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 7 ثواني

أعلن تطبيق واتساب المملوك بشركة فيسبوك، عن تطوير ميزة جديدة لحذف مقاطع الفيديو والصور تلقائيًا.

وعلى غرار ميزة ”التدمير الذاتي للرسائل“ في تطبيق تليغرام، ظهرت ميزة جديدة في الإصدار الأخير 2.20. 201.1، لواتساب، الموجود في برنامج Google Play Beta، تسمى Expired Media.

وتتيح هذه الميزة للوسائط أن تختفي تمامًا من المحادثة بحسب توقيتات محددة، وفقا لما أورده الحساب المسرب المعروف بـ WABetaInfo، المعني بتتبع أخبار ”واتساب“، على ”تويتر“.

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وذكرت المدونة التقنية أن الميزات التالية هي تطوير لميزة ”الرسالة منتهية الصلاحية“، عندما يقرر المستخدم إرسال وسائط منتهية الصلاحية (صور ومقاطع الفيديو وملفات GIF)، وستختفي هذه الوسائط لاحقًا من على هاتف المستلم، عند مغادرة الدردشة.

وأفاد WABetaInfo، أنه ”بمجرد مغادرة المستلم لنافذة الدردشة، ستختفي الصور ومقاطع الفيديو المشتركة عن طريق تمكين ميزة Expired Media“، بالإضافة إلى ذلك، ”سيستخدم واتساب رمزا مؤقتا لتمييز ملفات الوسائط هذه لإعلام المستلم بأن الملف المشترك ستنتهي صلاحيته بعد مغادرة الدردشة، وعند تنشيط هذه الميزة“.

ولفت أيضًا إلى أنه على الرغم من أنه سيتم توفير الميزة الجديدة في النهاية لمستخدمي نظامي تشغيل Android وiPhone، إلا أن الميزة لا تزال قيد التطوير لمستخدمي Android، وفقًا للتحديث التجريبي، وُصفت ميزة Expired Media““ حاليًا بأنها ”قيد التطوير“.

وبحسب ما نُشر، لا توجد إعدادات متعلقة بالوقت يقوم المستخدم بتحديدها لحذف تلك الوسائط؛ لأن الصورة ستختفي تمامًا بعد رؤيتها، ولاحقًا لن يتم استبدالها برسائل مثل ”هذه الوسائط منتهية الصلاحية“، ولكنها ستختفي تمامًا من المحادثة كما لو أن المستخدم لم يرسل الوسائط مطلقًا إلى أصدقائه أو مجموعاته.