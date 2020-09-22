“FlexPai 2”.. ثاني هواتف شركة رويال الصينية القابلة للطي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 4 دقائق

تعد شركة رويال الصينية من أول الشركات التي نجحت في إصدار الهواتف القابلة للطي بتقنيات ومميزات رائعة .

وكشفت شركة ”رويال“ ، اليوم الثلاثاء، عن ثاني هواتفها القابلة للطي والذي منحته اسم ”فليكس باي 2“ (FlexPai 2)، وهو الإصدار الثاني من شقيقه الأول (FlexPai) الذي صدر العام الماضي.

وتعتبر شركة ”رويال“ (Royole) أول شركة أعلنت عن هاتف قابل للطي في العالم، لتسبق بذلك شركات عملاقة مثل ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية و“هواوي“ الصينية، إذ يأتي بمفصل وشاشة محسّنة، ويحتوي الجهاز الجديد على الجيل الثالث من الشاشة المرنة القابلة للطي (Cicada Wing) التي لديها تجعد ونصف قطر انحناء أصغر.

وتأتي الشاشة بقياس 7.8 إنش يمكن طيها لاستخدامها كهاتف، وتوفر سطوعا ونسبة تباين أعلى، وزاوية عرض محسّنة، وأوقات استجابة أسرع من الجيل السابق.

وتقول ”رويال“ إن الشاشة أكثر ثباتا من أي وقت مضى، وإن الجهاز قادر على الصمود بعد أكثر من مليوني عملية طي للشاشة دون حدوث تجعيد أو تقشير.

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وحصل المفصل المسمى (Super Seamless & Stepless Hinge) أيضا على ترقية، بحيث إنه مقاوم الآن للتآكل، ومتين ميكانيكيا، ولا يحتوي على فجوات تسمح بدخول الغبار إلى الجهاز والتأثير على متانة الهاتف.

ويعمل الهاتف بشريحة (Snapdragon 865)، ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G) حول العالم، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5) ومساحة تخزين داخلية من نوع (UFS 3.0)، كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية، إلى جانب مكبر صوت ستيريو مزدوج.

ويوجد أيضا مكبرات صوت استيريو، وفتحتان لبطاقة الاتصال (SIM)، ودعم لمعيار الشبكة اللاسلكية الأحدث (Wi-Fi 6)، ومنفذ (USB-C) للشحن السريع، وقالت الشركة: إن الشاشة تتحمل 1.8 مليون عملية فتح وإغلاق.

ووعدت شركة (Royole) بأن واجهة المستخدم الخاصة بها المسماة (waterOS 2.0) ستقسم الشاشة بذكاء عبر تطبيقات متعددة، وتسمح للمستخدم بالسحب والإفلات بين تلك التطبيقات.

ويتيح استخدام الشاشة المطوية الحصول على صورة مثالية، وتقول الشركة إن واجهة المستخدم (WaterOS 2.0) تعتمد على نظام أندرويد 10.

ويكلف هاتف (FlexPai 2) بنسخة 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، 11.588 يوان صيني، أو ما يقرب من 1707 دولارات.