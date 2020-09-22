غوغل تعلن التوقف عن انتاج حاسوب Pixelbook

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2020 7:21 مساءً

بعد ثلاث سنوات من إصداره اصبح حاسوب (Pixelbook) من شركة غوغل غير متوفر الآن في المتجر، حيث أعلنت عنه عملاقة البحث كأول حاسوب محمول من تصنيعها في شهر أكتوبر 2017، وتبعه منذ ذلك الحين (Pixel Slate) و (Pixelbook Go).

ويسرد متجر غوغل في الولايات المتحدة جميع التكوينات الثلاثة والنموذج الذي تم تجديده على أنه غير متوفر، بينما يذكر المتجر في المملكة المتحدة أنه لم يعد متاحًا، في حين أن المتجر الكندي لديه الطراز الأعلى متاح فقط، وهذه هي البلدان الثلاثة الوحيدة التي عرضت فيها غوغل جهاز كروم بوك.

وأكدت شركة غوغل أن حاسوب (Pixelbook) غير متوفر الآن، وقالت: نحن فخورون بنجاح (Pixelbook)، الذي سيستمر في تلقي أحدث إصدارات نظام التشغيل وفقًا لإرشادات التحديث التلقائي.

ووجهت الشركة المشترين المحتملين إلى جهاز (Pixelbook Go)، وأوضحت أنه يوفر عناصر عالية الأداء مماثلة في شكل مألوف ومتاح ابتداءً من 649 دولارًا.

ورفضت غوغل القول صراحة: أنها أوقفت (Pixelbook)، لكن من غير المتوقع أن يعود الحاسوب الأصلي مرة أخرى.

ولا يُعد حاسوب (Pixelbook Go) جهازًا من فئة اثنان في واحد، ويفتقر بالتالي إلى إدخال القلم، لكنه أقل تكلفة.

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ويعود تاريخ جهاز (Chrome OS) هذا إلى جهاز (Chromebook Pixel) لعام 2013 وما بعده، ويحتفظ (Pixelbook) بشاشة عرض بمعدل 3:2، وهي مثالية لتصفح الويب وتتيح لك رؤية المزيد من الصفحة.

ويصنع هذا الجهاز بمعظمه من المعدن (الألومنيوم)، وهو متوافق مع لغة تصميم هواتف بكسل (Pixel) من خلال إبراز تدرج لوني لزجاج (Gorilla Glass) مع وجود شعار “G” في الزاوية العلوية اليسرى.

ويُعد (Pixelbook) بمثابة جهاز من فئة اثنان في واحد، بحيث يمكن استخدامه كجهاز لوحي، وجرى تحسين نظام التشغيل الخاص به، ويتميز بدعم القلم الإلكتروني، وهناك حواف سوداء سميكة إلى حد ما تحيط بشاشة اللمس.

وتشمل الجوانب العتادية الأخرى منفذي (USB-C) والقدرة على النقر للحصول على تقدير تقريبي لعمر البطارية.

ومن ناحية المواصفات، يتم تشغيله بمعالجات (Intel Core) من الجيل السابع، ويبدأ الجهاز من سعر 999 دولار لمعالج (Intel Core i5) مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع (SSD).

وتحصل مقابل 200 دولار إضافية على ضعف مساحة التخزين، في حين أن أفضل نسخة توفر معالج (Intel Core i7) مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت و 512 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع (NVMe)، وذلك مقابل 1649 دولار.