مايكروسوفت تبرم صفقة بـ7.5 مليار دولار لمواجهة سوني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - كشفت شركة “مايكروسوفت”، الثلاثاء، عن إبرامها صفقة بقيمة 7.5 مليارات دولار للاستحواذ على “زينيماكس ميديا”، الشركة الأم لمنتج ألعاب الفيديو “بيثيسدا سوفتووركز” الذي يطوّر “فول آوت” و”ذي إلدر سكرولز” وألعاب “ستار تريك”.

وتأتي هذه الصفقة الكبيرة قبل فترة وجيزة من إطلاق أجهزة “إكس بوكس” من تصميم “مايكروسوفت” لتعزّز مكانة عملاق المعلوماتية في سوق ألعاب الفيديو، وسط منافسة قوية بين إكس بوكس وبلايستيشن 5 المزمع طرحهما خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الشركة أنه من شأن هذه العملية “أن تثري -إكس بوكس- بمجموعة واسعة من الألعاب والتقنيات”.

وتأمل الشركة التي تتخذ في ريدموند مقرّا لها أن تساعدها هذه الصفقة التي أبرمتها قبل أسابيع من طرح أجهزة “إكس بوكس سيريس إكس” و”إكس بوكس إس” في الأسواق في نوفمبر/تشرين الثاني، على التقدّم على منافستها “سوني” التي سجّلت مبيعاتها لأجهزة “بلايستايشن 4” ضعف ما حقّقته “مايكروسوفت” مع “اكس بوكس” في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقّع أن يدرّ قطاع ألعاب الفيديو أكثر من “200 مليار دولار من العائدات السنوية في 2021″، بحسب “مايكروسوفت”.

وقال بيت هاينز، أحد نواب رئيس “زينيماكس” التي أسست سنة 1999 في روكفيل في ضواحي واشنطن إن “مايكروسوفت هي شريك رائع يتيح لنا موارد ستجعلنا الأفضل في مجال إنتاج ألعاب الفيديو وتطويرها”.

مواصفات Xbox Series X

الجهاز الجديد يوفر أداء 4 أضعاف أداء Xbox One X، اعتمادا على معالج معاد تصميمه استنادا على معالج AMD Zen 2 ومعمارية Radeon RDNA.

Advertisements

ويستخدم جهاز إكس بوكس سيريس إكس مساحة تخزينية NVMe SSD ورام GDDR6.

ويدعم الجهاز الجديد الألعاب بدقة حتى 8K بمعدل حتى 120 إطارا في الثانية، مع دعم معدل تحديث متغير.

وقالت مايكروسوفت أنها تعمل على تقليل زمن الوصول إلى الحد الأدني أو تحسين الاستجابة، اعتمادا على تقنية أطلقت عليها Auto Low Latency Mode أو ALLM، مع منح المطورين أداة باسم DLI للاستفادة من المواصفات القوية للجهاز الجديد Xbox Series X.

مواصفات Xbox Series S

يوفر جهاز Xbox Series S أداء أقوى أربعة أضعاف مقارنة مع جهاز Xbox One مع دعم تشغيل الألعاب بمعدل 120 إطارا في الثانية الواحدة.

الجهاز الجديد الصغير الحجم من إكس بوكس سيريس إس لا يتطلب تلفزيون بدقة 4K.

وتعتمد Microsoft على نفس معالج Xbox Series X في Series S، لكن بسرعة أبطأ قليلا تبلغ 3.6 جيجاهرتز مقارنة مع سرعة 3.8 جيجاهرتز التي يعمل بها معالج المستند إلى Zen 2 في سيريس اكس.

وفيما تعتمد مايكروسوفت على معالج رسوميات أقل أداء في Series S مقارنة مع Series X لتوفير الجهاز بتكلفة أقل، إلا أن الشركة تقول أنه يوفر أداء أقوى ثلاثة أضعاف Xbox One، حيث يوفر أداء يبلغ 4 تيرافلوب مقارنة مع 12.15 تيرافلوب في سيرس اكس الأكبر حجما والأغلى سعرا.