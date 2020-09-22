للحد من المحتوى الضار… تيك توك يقترح تحالفاً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2020 7:09 مساءً

اعلنت شركة بايت دانس، إن تيك توك اقترح تحالفًا عالميًا لشركات التواصل الاجتماعي لتحديد المحتوى الضار وإزالته مبكرًا، حيث تواجه تطبيقات الشبكات وابلًا من الانتقادات بشأن قضايا تتراوح بين المعلومات الخطأ وخصوصية البيانات.

وأوضح التطبيق، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، التي كانت في قلب معركة سياسية بين واشنطن وبكين، أنه أرسل رسائل إلى تسع شركات لمذكرة تفاهم بشأن المحتوى الضار.

وتقترح الرسائل مذكرة تفاهم (MOU) من شأنها تشجيع الشركات على تحذير بعضهم بعضًا من المحتوى الضار والعنيف.

وقال تطبيق الفيديو القصير: إن جهود مراجعة المحتوى الفردية من كل منصة يمكن أن تتقدم من خلال نهج رسمي وتعاوني، دون ذكر الشركات التي تواصل معها، لكنه أشار إلى أنه اقترح عقد اجتماع بين الشركات لمناقشة الأمر.

وواجهت منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تحديًا من خلال نشر المحتوى الانتحاري الصريح، وقد عمل تيك توك للحد من انتشاره عن طريق إزالة المحتوى الأصلي، وتقليل عرضه أو مشاركته.

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ويعتقد تيك توك أن الجهود الفردية لحماية المستخدمين سيتم تعزيزها بشكل كبير من خلال نهج رسمي تعاوني لتحديد الهوية والتنبيه المبكر بين المشاركين في الصناعة بشأن المحتوى العنيف.

وكان لدى التطبيق، الوافد الجديد نسبيًا على مشهد التواصل الاجتماعي، عدد أقل من حالات المشاكل العلنية مع فضائح الإشراف على المحتوى التي عصفت بمنافسين أكبر وأكثر رسوخًا، مثل فيسبوك وتويتر.

وبشكل منفصل، قال تيك توك اليوم الثلاثاء: إنه أزال أكثر من 104 ملايين مقطع فيديو من منصته على مستوى العالم في النصف الأول من العام لانتهاكها شروط الخدمة.

وقال تيك توك في تقريره للشفافية للأشهر الستة الأولى من عام 2020: وجدنا وأزلنا 96.4 في المئة من مقاطع الفيديو هذه قبل أن يبلغ المستخدم عنها، وتمت إزالة 90.3 في المئة منها قبل تلقي أي مشاهدات.

وأوضح التطبيق أنه تلقى 1768 طلبًا لبيانات المستخدمين، منها 290 طلبًا أو 16.4 في المئة من وكالات تطبيق القانون الأمريكية.

وتسابق شركة بايت دانس الزمن لتجنب حملة على تيك توك بعد خلاف مع الحكومة الأمريكية، وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم من نقل البيانات الشخصية لما يصل إلى 100 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق إلى حكومة الحزب الشيوعي الصيني.