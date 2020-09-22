“آيفون ميني”..مفاجأة أبل الأصغر على الإطلاق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - بعد أن خيبت شركة أبل الأمريكية أمال عشاقها في المؤتمر الأخير ، تواصل شركة أبل مفاجآتها لمستخدمي آيفون قبل أيام من طرح أحدث إصداراتها آيفون 12، والمزمع طرحه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مؤتمر قد يتضمن أيضا الإعلان عن تحديثات “أبل تي في”.

وعلى رأس مفاجآت أبل لمستخدمي آيفون يأتي الإعلان عن إصدار هاتف “آيفون ميني” الأصغر على الإطلاق من الشركة الأمريكية الرائدة في صناعة التكنولوجيا، بجانب تحديثات نظام IOS 14 الجديدة والتي أعطت مزايا متعددة لشركة جوجل منها ولأول مرة تعيين “جوجل كروم” متصفحا رئيسيا بدلا من سفاري، وكذلك جعل تطبيقي جوجل وجيميل افتراضيين.

وكشف تقرير نشره موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أن شركة “أبل” تجهز لإطلاق هاتف “آيفون 12 ميني”، وهو أصغر هاتف ينتج عملاق التكنولوجيا الأمريكي على الإطلاق.

وتقول مصادر من داخل “أبل” رفضت ذكر اسمها، أن هاتف “آيفون 12 ميني” الجديد سيكون ذا شاشة بقياس 5.4 بوصة، ومن المتوقع طرحه خلال إطلاق سلسلة هواتف “آيفون 12” في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وستأتي قائمة هواتف “آيفون” المرتقبة على النحو التالي: “آيفون 12″، و”آيفون 12 ميني”، و”آيفون 12 برو”، و”آيفون 12 برو ماكس”.

وستدعم هواتف “آيفون” الجديدة كلها تقنيات الجيل الخامس للاتصالات G5، وبشرائح جديدة ستقدم أداء أفضل للبطاريات.

وعن شاشات هواتف “آيفون” الجديدة تأتي من نوع “أوليد”، بمعدل تحديث 60 هرتز، وبثقوب أصغر للكاميرا الأمامية والمستشعرات لمنح مساحة أكبر للشاشة.

تحديث جوجل

زفت شركة “جوجل” الأمريكية بشرى سارة إلى كل مستخدمي هواتف “آيفون” بأنه يمكنهم أخيرا جعل تطبيقهم المفضل “افتراضيا”.

Advertisements

وأوضح موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص أن تحديث نظام تشغيل “IOS 14” الجديد سيمكن من خلاله جعل تطبيق “جيميل” البريد الإلكتروني الافتراضي على هاتفهم “آيفون”.

ويتيح تحديث “آي أو إس 14” إمكانية تعيين تطبيقاتهم الافتراضية للبريد الإلكتروني ولتصفح الويب.

وحدثت جوجل إصدار “كروم chrome” على نظام تشغيل “آي أو إس”، حتى يتمكن أولئك من تثبيت المتصفح ليصبح افتراضيا، والأمر نفسه مع “جيميل”.

خطوات جعل تطبيق “جيميل” افتراضيا:

– زيارة صفحة الإعدادات على جهازي “آيفون” أو “آيباد”

– تحديد تطبيق “جيميل”

– انقر فوق التطبيق الافتراضي، وتحويل جيميل إلى تطبيق افتراضي

– والأمر نفسه يمكن تطبيقه على متصفح “كروم”