تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن رقاقة معالج Snapdragon 750G بدقة تصنيع 8 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم عن رقاقة معالج Snapdragon 750G، التي تدعم شبكات mmWave 5G، مع تقنية الذكاء الإصطناعي لعزل الضوضاء لدعم الألعاب بكفاءة أكبر عند معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية.

يأتي معالج Snapdragon 750G بعد إصدار كوالكوم السابق S730G، حيث يضم Snapdragon 750G شريحة مودم X52 المستخدمة في معالج S765، لدعم الإتصال بشبكات mmWave 5G، مع سرعة تحميل 3.7 جيجابت في الثانية، كما تدعم الرقاقة أيضاً شبكات Sub-6 الفرعية، لدعم شبكات 5G في أسواق العالم، مع ميزة دعم شرائح 5G متعددة.

أيضاً يدعم معالج Snapdragon 750G تقنية الذكاء الإصطناعي 4.0 TOPS بتحسينات بنسبة 20% مقارنة بمعالج S730G، كما تأتي الرقاقة بنظام Fluence لمنع الضوضاء حتى مع وجود ميكروفون واحد في تصميم الهاتف، حيث يمكن للرقاقة أن تعزل بعض الضوضاء في المحيط مثل بكاء الأطفال، أو أصوات الحيوانات.

وتعد المميزات السابقة من المميزات الرئيسية لإصدارات عام 2020، لعزل الضوضاء في إجتماعات الفيديو، أو عند إجراء مكالمات الجماعية من المنزل، أيضاً تم تعزيز نظام معالجة الصوتيات في الرقاقة لدعم مستوى أفضل في الصوتيات، من جانب أخر يدعم محرك الذكاء الإصطناعي تسريع فلاتر Snapchat.

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كما يضم معالج Snapdragon 750G ثماني من أنوية Kryo 570 بسرعة 2.2 GHz، مع تحسينات في الآداء بنسبة 20% مقارنة بمعالج S730G.

ويدعم معالج Snapdragon 750G تسجيل فيديو بدقة 4K HDR10 مع HLG، أو بدقة 4K HDR مع مؤثرات bokeh، كما يضم المعالج كرت شاشة Adreno 619، بآداء أفضل بنسبة 10% عن معالج S730G، كما يدعم المعالج الجديد معدل تحديث 120 Hz عند دقة 1080 بيكسل بلس.

أيضاً تتضمن رقاقة المعالج تقنية Game Color Plus، وAdreno HDR Fast Blend لدعم إنتاج محتوى HDR10 بكفاءة أعلى، ومن المقرر أن تنطلق رقاقة Snapdragon 750G للمرة الأولى في أحد إصدارات شاومي من الهواتف الذكية.

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